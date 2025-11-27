今度はもっと凄い！と、誰もがうなる大ヒットシリーズ第３弾が登場！『小日向結衣サード写真集 スーパーエロチカXXX（トリプルエックス』、11月28日（金）発売！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、グラビア、女優、DJと、マルチに活躍する小日向結衣（こひなた・ゆい）さんの大ヒット写真集シリーズの第３弾『小日向結衣サード写真集 スーパーエロチカXXX（読み：トリプルエックス） 』を、11月28日（金）より発売致します。

『小日向結衣サード写真集 スーパーエロチカＸＸＸ』カバー（撮影：小塚毅之）

「全ページが官能ショット」「ついにアレが解禁」など、グラビアファンを色めき立たせるキャッチフレーズで、2023年12月に発売されるや予想を超える大ヒット。

DLランキングで大手書店を軒並み制覇したのを皮切りに、並みいる人気セクシーアイドルの新作が次々ランクインするFANZAで34日間連続1位を記録した「スーパーエロチカ」から2年、さらに露出度の高さが物議を呼んだ「スーパーエロチカ２」から1年１ヵ月、グラビアファン待望の“コヒナタエロチカ”第３弾が登場する。

前２作の大ヒットのご褒美とばかりに（？）、今回は初の沖縄・宮古島ロケ。

だが、何処へ行こうとコヒナタのエロスに敵うものなし。真っ赤なシースルードレスを筆頭に、おもわず「見せすぎっ！」とツッコみたくなるほど、真っ昼間の海岸や公道で、民家の屋上やシャワールームで、さらにロケ移動用の車の中では一糸まとわぬ姿で、彼女の絶妙すぎるボディラインが惜しみなく披露される。

そして、夜のベッドシーンは今回が初登場。前２作では見せなかった、彼女のプライベートを覗くかのような妖艶すぎる表情で展開されるが、今作が「３」ではなく「XXX（トリプルエックス）」と名付けられた理由が少しわかるかもしれない。

「同じタイトルで写真集を３冊も出せるグラドルは初めて」という関係者の驚きも尻目に、シリーズのヒットを牽引することになった「アレ」の露出度も大幅アップ。

「今度はもっと凄い！」というキャッチフレーズに偽りなしのスーパーな１冊は、待望という言葉にふさわしく、早くも予約ランキングを急上昇中。

どうやら、男たちの年末は「スーパーエロチカXXX」で決まりだ！

●本人コメント

スーパーエロチカ XXX ！！ 早くも小日向結衣写真集３冊目です！やった～！

「スーパーエロチカ」ってインパクトあって良いですよね。もう、このタイトルを超えるものは無いと思っていて、超お気に入りです。

そんなスーパーエロチカ、今作も着実にエロチカを極めています！！！！

隙あらば透けている衣装や、表情。「あれ、これ前にも見たな？」ってシチュエーションもパワーアップして帰ってきているので、過去作と見比べてもらえると、より楽しめると思います（照）。

車内がね、凄いんです。頑張りました...！！

実は車内の頑張り撮影の前にヤギたちと戯れているカットもあったのですが、うまく仲良くなれずカットになっちゃって。

ぎこちない距離感の小日向とヤギ、いつかSNSに載せますね。生き物と一緒にグラビア撮るのは密かな夢です♪

今回は宮古島での撮影。ロケーションが屋上や、海辺、プールサイドとどこも最高で、その後ろでちょこんと咲いてるハイビスカスや遠くに見える海、宮古島ならではの景色がすごく素敵なので、写真全体で楽しんでもらえたら嬉しいです（晴れきってない空も小日向らしくて個人的には好きです)。

まだまだ話したいことはたくさんあるのですが、とにかく頑張った『スーパーエロチカ XXX』を隅々までどうぞよろしくお願いします(ハート)

●書誌情報

[書名] 小日向結衣サード写真集 スーパーエロチカXXX（読み：トリプルエックス）

[発売日] 2025年11月28日（金）

[定価] 4,180円（税込）

[撮影] 小塚毅之

[判型] A4判 オールカラー112ページ

[発売元] 株式会社 徳間書店

[徳間書店HP] https://www.tokuma.jp/book/b670342.html

[Amazon] https://amzn.asia/d/d3mL86k

●書中カット

●発売記念イベント

公称のＦカップが「間違いでしょ！？」と勘繰りたくなるスーパーバストが、所狭しと弾けまくり読者の目を奪う。ちなみに、今作のカバーも前2作に続き“コヒパイ”がほぼ「まる見え」のカットが採用されている。（撮影：小塚毅之）「グラドル界の絶妙ボディ」の異名を取るだけあって、コヒナタのチャームポイントはバストだけにあらず。肉感たっぷりながらキュッと締まったヒップも、ビキニやショーツから読者をムニュっと挑発させること間違いなし！（撮影：小塚毅之）彼女の写真集お渡し会などのイベントが開催されると、実際に会場に訪れた人たちから「想像以上の可愛さだった」という絶賛がSNS上で飛び交うことが多い。人気の秘密はボディだけでなく、そのコケティッシュなルックスにもあるのだ。（撮影：小塚毅之）シリーズ初の沖縄ロケでは、衣装も豪華にモデルチェンジ。写真のナイトダンサー風のブラックコスチュームは彼女のボディラインを活かした食い込みTバック、さらに真っ赤なスケルトンドレスでは極上ヒップを完全露出している。（撮影：小塚毅之）「全ページが官能ショット」が、シリーズのキャッチフレーズ。それだけに全編を通して彼女の艶のある表情が目立つが、時折見せるキュートな笑顔はアイドルフェイスそのもの。だからこそ、露出度とのギャップが男たちの心をとらえて離さない。（撮影：小塚毅之）「スーパーエロチカ」シリーズは、写真集ファンに熱烈支持を受けているカメラマン・小塚毅之氏の撮影。では、なぜ信者が多いのか？ それは被写体の素肌を容赦なくフォーカスするから。最新作も限界ショットの乱れ打ちだ。（撮影：小塚毅之）

『小日向結衣サード写真集 スーパーエロチカXXX 』の発売を記念して、ご本人からサイン入り写真集や生写真を受け取れるお渡し会を、秋葉原の書店「書泉ブックタワー」にて開催いたします。

[開催日時]12月14日（日） 12:00～

[会場] 秋葉原・書泉ブックタワー

[住所] 東京都千代田区神田佐久間町1-11-1

参加方法等、イベントの詳細は、LivePocket 書泉イベントチケット販売ページよりご確認下さい。

https://u.livepocket.jp/zq0ZUp

●プロフィール

小日向結衣（こひなた・ゆい）

神奈川県出身。誕生日は３月22日。T158・B86・W58・H84。

芸能界デビューは2014年。16年からイメージDVDを定期的にリリースし、VRもヒットするなど、グラドルとして人気を確立させた。

その中でも、23年に発売された初の書籍版写真集「スーパーエロチカ」（徳間書店）は一大転機に。

写真集ダウンロードランキングで２ヵ月連続１位になるなど、業界の予想を遥かに超えるヒットとなったことで注目度が一気にアップ。

大手各社がこぞって彼女のデジタル写真集をリリースすることになる。

また、音楽に造詣が深いことでも有名で、もう一つの顔であるDJとしての活動も順調に並行させる多才ぶりを見せている。

趣味は「美味しいお酒を飲むこと」。

X https://x.com/kohinataaa03

Instagram https://www.instagram.com/kohinatayui_/

TikTok https://www.tiktok.com/@kohinataaa03

