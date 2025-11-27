神奈川生まれの米から誕生！「湘南はるみライスウイスキー」 １１月２７日より「ＪＡタウン」で販売開始

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農かながわ」で、１１月２７日（木）より、「湘南はるみライスウイスキー」を販売開始します。

本商品は、神奈川県産「はるみ」を原料に使用したウイスキーで、一般的なウイスキーと比較し、まろやかな旨みと甘みが特徴です。精米された米に、麦芽の代わりに発芽玄米を用いて糖化熟成を行う独自技術を採用し、これにより米のみを原料としたウイスキーの製造を実現しました。食中酒としての相性も良く、上質な味わいをお楽しみいただけます。

また、このたびの発売を記念し、公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」では、１１月２７日（木）～１２月１０日（水）の期間、ダブルフォローキャンペーンを実施します。ＪＡタウン（@JA_JAtown）およびＪＡ全農かながわ（@zennoh_kn）の両アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で、「湘南はるみライスウイスキー（200ml）」を５名様にプレゼントします。

○湘南はるみライスウイスキー（700ml・200ml）

販売ページ：

（写真左・700ml）https://www.ja-town.com/shop/g/g3601-sk-al-0001/

（写真右・200ml）https://www.ja-town.com/shop/g/g3601-sk-al-0002/

※二十歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

＜商品概要＞

■商品名：湘南はるみライスウイスキー

■発売日：2025年１１月２７日（木）

■内容量：700ml・200ml

■度 数：４７度

■ＪＡタウン販売価格：税込12,000円（内容量700ml）、4,000円（内容量200ml）

■製造者：久米仙酒造株式会社 沖縄県那覇市字仲井真155

＜キャンペーン詳細＞

■期 間：2025年１１月２７日（木）～１２月１０日（水）

■応募方法：公式Ｘアカウント「ＪＡタウン（@JA_JAtown）」および「ＪＡ全農かながわ（@zennoh_kn）」をフォロー、対象の投稿をリポスト

■ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/a/a251127901/

■注意事項：２０歳未満の方の応募はできません

【神奈川県産米「はるみ」】

ＪＡ全農が１９年の歳月をかけて開発した品種で、神奈川生まれのお米です。「湘南の晴れた海」に由来して名付けられ、ツヤのある粒と強い甘味が特徴です。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown