日本初上陸。25cmで100インチ投影の超短焦点型ポータブルプロジェクター「Photon Go」販売開始

株式会社サカワ

持ち運べる大画面の体験を、もっと身近に。

海外で高い評価を得ているOptomaの超短焦点型ポータブルプロジェクター「Photon Go（フォトンゴー）」が、ついに日本に初上陸します。

わずか25cmの距離から100インチの映像を投影できる超短焦点モデル。RGBレーザーによる色鮮やかな映像を表現。 さらにGoogle TVを搭載し、どこでもエンターテインメントを楽しめます。

日本国内では、創業106年の黒板・電子黒板メーカーの株式会社サカワ（本社：愛媛県東温市、代表取締役社長：坂和寿忠）が正規販売代理店として取り扱いを開始いたします。

製品概要

製品名：Photon Go（フォトンゴー）

カテゴリー：RGBレーザー搭載 超短焦点型ポータブルプロジェクター

日本発売日：2025年10月10日

価格：169,000円（税込）

製造元：Optoma

日本国内販売代理店：株式会社サカワ

受賞歴

「Best of Show at ISE 2025」受賞（AV Technology Best of Show Winners）

特長

わずか25cmで100インチ投影

設置スペースを選ばない超短焦点モデル。壁際に置くだけで大画面を実現。

ポータブル＆スタイリッシュ

1.7kgの軽量設計とコンパクトな筐体で、家でも外でも手軽に持ち運びできます。

RGBレーザーによる色鮮やかで鮮明な映像

鮮やかで深みのある映像を実現。

Google TV内蔵でスマートに楽しむ

NetflixやYouTubeなど、10,000 以上のアプリからお気に入りのコンテンツにアクセス。

Dolby Audio対応デュアルスピーカー内蔵

外部スピーカー不要で、どこでも臨場感のあるサウンドを体験。

国内導入の背景

教育現場で培った10年以上の実績と確信

株式会社サカワは、創業106年の歴史を持つ黒板・電子黒板メーカーとして、これまで全国の教育現場にプロジェクターを提供してきました。その中で、私たちは超短焦点型プロジェクターが持つ圧倒的な優位性を目の当たりにしてきました。

教育現場からの声：

- 「教室の限られたスペースでも大画面投影ができる」- 「先生が前に立っても影ができにくいから授業がスムーズ」

これらの声は、単なる製品評価を超えて、「超短焦点」という技術が、空間の使い方そのものを変える力を持っていることを証明していました。

教育現場から、家庭へ

教育現場で確信した超短焦点プロジェクターの価値。

学校だけでなく、設置スペースを満足に取りづらい日本の家庭においても、わずか25cmの距離から100インチの映像を投影できる「Photon Go」は、十分に活躍できるのではないかと我々は考えました。

また、1.7kgの軽量設計により部屋間の持ち運びはもちろん、室内だけでなく、キャンプやグランピングといったアウトドアシーンにも気軽に持ち出せる。これは、従来の据え置き型プロジェクターでは実現できなかった、新しいエンターテインメント体験です。

Optoma社との出会い、そして確信

欧米やアジア圏で高い評価を得てきたOptoma社。世界各国に展開する映像技術のリーディングカンパニーです。

その技術力と実績、そして製品に込められた哲学は、サカワが教育現場で培ってきた「使いやすさ」「信頼性」「空間への配慮」という価値観と完全に一致していました。このたび、株式会社サカワはOptoma社と日本国内での販売契約を締結。長年の実績と確信をもって、「家庭で手軽に大画面を実現できる製品」として、自信をもって日本の皆様におすすめいたします。

利用シーン

リビングルームで

お気に入りの映画やスポーツを、家族みんなで大画面で楽しもう。

寝室で

壁に映すだけで、自分だけのプライベートシアターに。

子ども部屋で

大画面で大迫力。友達とのゲームも大盛り上がり。

アウトドアで

キャンプやグランピングで、自然の中のシアター体験を。

製品仕様

販売情報・お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54856/table/13_1_0be03669fb7b2d52fb2e9092bc83ca37.jpg?v=202511270558 ]

販売開始日：2025年10月10日

販売チャネル：サカワ楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/sakawakokuban/toma-uj/?l-id=shoptop_widget_featured_items)

製品写真 / チラシ：報道関係者向け素材あり

お問い合わせ先（日本国内）

株式会社サカワ

電話：089-966-5566

受付時間：平日8:00～17:00（土日祝は休み）

参考：Optomaについて

Optomaは、映像技術をリードする世界的プロジェクターメーカーです。高品質な投影ソリューションを通じ、教育・ビジネス・ホームエンターテインメントなど幅広い分野で世界100カ国以上に展開しています。