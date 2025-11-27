¤«¤¬²°¼ç±é¡ªºÇ¿·¥·¥êー¥º¤¬¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷³«»Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ÏºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó£³¡×11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë9:30～ BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤Û¤«¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È
Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¤ÎBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ßäÙË®µÁ¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ÏºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó£³¡× ¤ò¡¢11·î30Æü(Æü)¤è¤ë9»þ30Ê¬¤è¤êËè½µÆüÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÈÖÁÈ³µÍ×
¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤«¤¬²°¤ÎÆó¿Í¤¬±é¤¸¤ëÊÔ½¸¥Þ¥ó¤Î¹¾¿¬¤È¥ª¥«¥ë¥È¥é¥¤¥¿ー¤Îµ´Æ¬¡£¥Û¥éー±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¹Í»¡·Ï¥Û¥éー¥ß¥¹¥Æ¥ê¥É¥é¥ÞÂè3ÃÆ¡ª
2022Ç¯¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥Û¥éー¤ÈÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥êー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿¼Ìë¤Î¼Â¸³ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ÏºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤¬£ô£ö£ë(¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî)¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¡¢¥Û¥éー¥Ñー¥È¤È¤·¤Æ¿´Îî¥¹¥Û゚¥Ã¥È¤Æ゙¤Î¼«»£¤ê±ÇÁü¤äYouTube¤ÎÀ¸ÇÛ¿®Åù¤òÌÏ¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¯¥È゙¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¡£¸åÈ¾¤Ï¡¢¥Û¥éーDVD¥·¥êー¥º¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¬¥Á¶²Åê¹Æ±ÇÁü¡×¿·ºî¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊÔ½¸¥Þ¥ó¤Î¹¾¿¬(²Ã²ìæÆ)¤È¥ª¥«¥ë¥È¥é¥¤¥¿ーµ´Æ¬(²ì²°ÁÔÌé)¤Î¸µ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°²è¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÈëÌ©¤ò²ò¤¯¥È゙¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Æ゙¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ëÆæ²ò¤¥Ñー¥È¤Î¡¢2Éô¹½À®¤Ë¤ÆÀ©ºî¡£¼Â¸³ÅªÈÖÁÈ¤Ï¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢2023Ç¯¤ËÂè2¥·ー¥º¥ó¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÂÅÄ²íÀ®¡¢À¤¸Å¸ýÎ¿¡¢Ê¿ÌîÎÉ¡¢Åí·î¤Ê¤·¤³¡¢¥¢¥¥é100¡ó¡¢Ê¡°æ²Æ¡¢¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤Ê¤É¤¬Ç»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¡¢Êª¸ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³ÆÏÃ(Á´4²ó)ÊüÁ÷Ãæ¤Ë³ºÅö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¼Â¶·Åê¹Æ¡õ¥Õ¥©¥íー¤Ë¤Æ±þÊç¤¬´°Î»¤¹¤ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¤¢¤é¤¹¤¸
»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤ÈÆ°²è¤ÎÃÎ¼±¤Ç¥Û¥éー±ÇÁü¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ÊÔ½¸¥Þ¥ó¤Î¹¾¿¬(²Ã²ìæÆ)¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤¹¥ª¥«¥ë¥È¥é¥¤¥¿ーµ´Æ¬(²ì²°ÁÔÌé)¡£ÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤é¿´Îî±ÇÁü¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹¾¿¬¤Î¸µ¤Ë¡¢º£²ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤ÎVTR¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
3¡¥¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
½Ð±é¡§²Ã²ìæÆ¡Ê¤«¤¬²°¡Ë¡¢²ì²°ÁÔÌé¡Ê¤«¤¬²°¡Ë ¤Û¤«´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§Ã«¸ý¹±Ê¿ / ¼çÂê²Î¡§.BPM¡Ö¤¤¤ë¡Ä!?¡×¡ÊWONDER VILLAGE¡Ë
4¡¥¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ÏºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó3¡×ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ÏºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó3¡×¡¡11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë9»þ30Ê¬～ ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È (Á´4ÏÃ)¡¡¢¨¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¢¨£ô£ö£ë¤Ç¤Ï12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë0»þ00Ê¬～ÊüÁ÷
5¡¥¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¤½¤ÎÂ¾
©「この動画は再生できません3」製作委員会
BS12番組HP:https://www.twellv.co.jp/program/drama/konodoga3/
予告編:https://youtu.be/UPpmB9gY2u0
番組公式X:https://x.com/konodoga
6¡¥¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³ÆÏÃÊüÁ÷Ãæ¤ËÀìÍÑ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ø#¤³¤ÎÆ°²è¤ÏBS12¤ÇºÆÀ¸¡Ù¤òÉÕ¤±¤Æ¼Â¶·Åê¹Æ¡õBS12¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¤«¤¬²°¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥³¥Á¥é¡§https://www.twellv.co.jp/program/drama/konodoga3/page-konodoga3-pc/https://www.twellv.co.jp/program/drama/konodoga3/page-konodoga3-pc/
¢£BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£»°°æÊª»º¡Ê³ô¡Ë100¡ó½Ð»ñ¤Î24»þ´ÖÁ´¹ñÌµÎÁ¤ÎBSÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤äÂç¿Í¤Î¼ñÌ£¶µÍÜ¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤òÁí¹çÊÔÀ®¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¡¢BS+12¥Ü¥¿¥ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï3·åÈÖ¹æ222¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£https://www.twellv.co.jp/