藤原宮大極殿院の調査（飛鳥藤原第219次）成果について
概要
藤原宮大極殿院西面回廊および西門の位置を確認し、大極殿院の東西規模を確定した。西面回廊および西門の礎石据付痕跡および礎石を検出し、その規模と構造の一部をあきらかにした。また、内庭の礫敷および西門外側の舗装とみられる瓦敷を検出し、大極殿院西半部の整備実態の一端をあきらかにした。
調査地
奈良県橿原市醍醐町
調査期間
2025年9月30日～継続中
調査面積
432.5㎡（東西18.5m、南北23.0m＋南拡張区（１m×７m））既調査面積：262.5 ㎡ 新規調査面積：170.0 ㎡
現地説明会 日時
令和7（2025）年11月29日（土）（小雨決行）説明は２回おこないます。午前11時00分～ 午後1時30分～
現地説明会 場所
発掘調査現場（奈良県橿原市醍醐町）※地図はこちらを参照ください。>> https://www.nabunken.go.jp/fukyu/docs/20251129.pdf
交通
近鉄大阪線「耳成(みみなし)」駅南口から南へ徒歩約２５分※駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。※現場周辺の畦道や田畑を通ることはご遠慮ください。
報道資料
詳細は以下プレスリリースをご覧ください。https://www.nabunken.go.jp/news/2025/11/20251127press.html