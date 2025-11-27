概要

藤原宮大極殿院西面回廊および西門の位置を確認し、大極殿院の東西規模を確定した。西面回廊および西門の礎石据付痕跡および礎石を検出し、その規模と構造の一部をあきらかにした。また、内庭の礫敷および西門外側の舗装とみられる瓦敷を検出し、大極殿院西半部の整備実態の一端をあきらかにした。

調査地

奈良県橿原市醍醐町

調査期間

2025年9月30日～継続中

調査面積

432.5㎡（東西18.5m、南北23.0m＋南拡張区（１m×７m））既調査面積：262.5 ㎡ 新規調査面積：170.0 ㎡

現地説明会 日時

令和7（2025）年11月29日（土）（小雨決行）説明は２回おこないます。午前11時00分～　午後1時30分～

現地説明会 場所

発掘調査現場（奈良県橿原市醍醐町）※地図はこちらを参照ください。>> https://www.nabunken.go.jp/fukyu/docs/20251129.pdf

交通

近鉄大阪線「耳成(みみなし)」駅南口から南へ徒歩約２５分※駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。※現場周辺の畦道や田畑を通ることはご遠慮ください。

