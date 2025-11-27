CyberomiX発、大人気キャラ「さいぼちゃん」の冬スタンプが新登場!クリスマスも年末年始もこれ一つでOK♪ゆるかわ冬スタンプがLINEに降臨!!

株式会社CyberomiX

株式会社CyberomiX（京都市、代表取締役：渡辺 亮）は、公式キャラクター「さいぼちゃん」の最新LINEスタンプ『さいぼちゃん冬スタンプ』を2025年11月27日にリリースしました。



冬のイベントがもっと楽しくなる、かわいさ×使いやすさを詰め込んだ全16種類の季節限定スタンプです。

LINEスタンプ16種類/ゆるっとさいぼちゃん～その5冬です～

■冬イベント全部カバー！ゆるっとかわいい“季節スタンプ”

今回の新作は、「冬・クリスマス・年末年始」を一気に丸っと盛り上げるスペシャル仕様。

・もこもこ冬コーデのさいぼちゃん

・クリスマスのあいさつ

・年末年始のご挨拶（「良いお年を」「今年もよろしく」など）

・研究者ネタをひそっと仕込んだサイエンス系スタンプ

など「日常でも使えて、イベントでも映える」万能さがポイント。



家族・友人・同僚とのやりとりが、一瞬で“季節モード”になる万能スタンプです♪

スタンプ1スタンプ2

■さいぼちゃん冬スタンプ概要

販売開始日：2025年11月27日

種類：全16種類

価格：120円（税込）

販売ページ：https://line.me/S/sticker/32076359(https://store.line.me/stickershop/product/32076359/ja)

■さいぼちゃんとは？

株式会社CyberomiXオリジナルキャラクター「さいぼちゃん」

さいぼちゃんは、CyberomiXが展開する“細胞モチーフ”のゆるキャラ。



ふんわりした表情と、ほんの少しのサイエンス感がクセになるデザインで、社内外からじわじわ人気が広がっています。

今回の冬スタンプでは、そんなさいぼちゃんの魅力をぎゅっと凝縮。



あなたのトーク画面をほっこり温かい雰囲気にしてくれます。

■株式会社CyberomiXについて

所在地：京都府京都市上京区上善寺町100番地 メサヴェルデ京都西陣1階

代表者：代表取締役 渡辺 亮

事業内容：空間トランスクリプトミクス解析サービス、研究支援事業 ほか

公式サイト：https://www.cyberomix.com/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社CyberomiX

広報担当：安田/森本

E-mail：marketing@cyberomix.com

Tel：070-9090-0794

さいぼ5人衆