CyberomiX発、大人気キャラ「さいぼちゃん」の冬スタンプが新登場!クリスマスも年末年始もこれ一つでOK♪ゆるかわ冬スタンプがLINEに降臨!!
株式会社CyberomiX（京都市、代表取締役：渡辺 亮）は、公式キャラクター「さいぼちゃん」の最新LINEスタンプ『さいぼちゃん冬スタンプ』を2025年11月27日にリリースしました。
冬のイベントがもっと楽しくなる、かわいさ×使いやすさを詰め込んだ全16種類の季節限定スタンプです。
LINEスタンプ16種類/ゆるっとさいぼちゃん～その5冬です～
■冬イベント全部カバー！ゆるっとかわいい“季節スタンプ”
今回の新作は、「冬・クリスマス・年末年始」を一気に丸っと盛り上げるスペシャル仕様。
・もこもこ冬コーデのさいぼちゃん
・クリスマスのあいさつ
・年末年始のご挨拶（「良いお年を」「今年もよろしく」など）
・研究者ネタをひそっと仕込んだサイエンス系スタンプ
など「日常でも使えて、イベントでも映える」万能さがポイント。
家族・友人・同僚とのやりとりが、一瞬で“季節モード”になる万能スタンプです♪
スタンプ1
スタンプ2
■さいぼちゃん冬スタンプ概要
販売開始日：2025年11月27日
種類：全16種類
価格：120円（税込）
販売ページ：https://line.me/S/sticker/32076359(https://store.line.me/stickershop/product/32076359/ja)
■さいぼちゃんとは？
株式会社CyberomiXオリジナルキャラクター「さいぼちゃん」
さいぼちゃんは、CyberomiXが展開する“細胞モチーフ”のゆるキャラ。
ふんわりした表情と、ほんの少しのサイエンス感がクセになるデザインで、社内外からじわじわ人気が広がっています。
今回の冬スタンプでは、そんなさいぼちゃんの魅力をぎゅっと凝縮。
あなたのトーク画面をほっこり温かい雰囲気にしてくれます。
■株式会社CyberomiXについて
所在地：京都府京都市上京区上善寺町100番地 メサヴェルデ京都西陣1階
代表者：代表取締役 渡辺 亮
事業内容：空間トランスクリプトミクス解析サービス、研究支援事業 ほか
公式サイト：https://www.cyberomix.com/
■本件に関するお問い合わせ
株式会社CyberomiX
広報担当：安田/森本
E-mail：marketing@cyberomix.com
Tel：070-9090-0794
さいぼ5人衆