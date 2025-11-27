【全国の麺好きに朗報！】岡山県高梁川流域エリアの麺料理をめぐる「めんたび」スタンプラリー初開催！
倉敷市観光課(所在地：岡山県倉敷市)は、高梁川流域エリア10市町の麺料理を巡るスタンプラリー「めんたび」を、令和7年12月5日(金)から令和8年3月8日(日)まで開催いたします。
めんたびポスター
【「めんたび」スタンプラリーについて】
岡山県西部にある高梁川流域は、温暖少雨の気候と良質な土壌により、小麦栽培に適した地域。さらに瀬戸内海では、良質な塩が生産され、清らかな水にも恵まれていたことから、古くから製麺業が発達しました。こうして“麺どころ”としての文化が形づくられてきた高梁川流域ならではの麺料理をたくさんの人に味わっていただきたく、「麺」を巡るスタンプラリーを開催することとなりました。うどん、ラーメン、そば、パスタなど、高梁川流域の恵まれた風土が育んだ、特色ある様々な麺料理を楽しめます。
スタンプを集めると、抽選で流域の麺をさらに楽しめる素敵なプレゼントが当たります！
詳しくは、「めんたび」特設サイトをご覧ください。
＜めんたび特設サイト＞
https://www.kurashiki-tabi.jp/mentabi
【実施概要】
イベント名： めんたびスタンプラリー
開催日 ： 令和7年12月5日(金)～令和8年3月8日(日)
開催地 ： 高梁川流域エリア10市町(倉敷市・新見市・高梁市・総社市・
早島町・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市)の全31店舗
参加費 ： 無料
＜参加方法＞
(1)対象店舗で飲食後、店内にある二次元コードを読み取り、スタンプをゲット！
(2)集めたスタンプ数に応じて、プレゼントに応募！
※スタンプラリーに参加するには、倉敷市観光LINE公式アカウント「倉敷ファンクラブ」に友だち登録していただく必要があります。
※スタンプラリーをより広く楽しんでいただくため、スタンプは1市町につき1つまでしか獲得できません。ただし、二次元コードを読み取ることで、自分が行った日の記録を残すことができます。
【参加店舗一覧とおすすめ料理】
参加店舗の詳細情報はこちらをご覧ください。
https://city-kurashiki-okayama.glide.page/dl/0f5325/s/f34e8b/s/f372e6
参加店舗とおすすめ料理
【抽選プレゼント】
スタンプを集めると、流域の麺にちなんだ素敵な賞品が当たります。
抽選プレゼント
【お客様からのお問い合わせ先】
倉敷市観光課
TEL ： 086-426-3411(平日8：30～17：15)
e-mail： kankou@city.kurashiki.okayama.jp