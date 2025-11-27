「NHK平成レトロキャラクターズ」オリジナルTシャツがAmazon Merch on Demandに新登場！「ざわざわ森のがんこちゃん」や「おじゃる丸」などの仲間たちがTシャツに！

株式会社NHKエンタープライズ

(株)NHKエンタープライズはAmazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand（マーチオンデマンド）」にて、2025年11月27日（木）より「NHK平成レトロキャラクターズ」計9作品のオリジナルTシャツを販売開始しました。各作品2デザイン、白黒2色展開で、メンズ・レディース・キッズの幅広いラインナップでお届けします。

・「平成レトロキャラクターズ」商品詳細はこちら：

https://nhk-groupmall.jp/blogs/read/nhk_heiseiretrocharacters_mod

・Amazon購入ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/b?node=214024320051

■ およそ15年ぶりに商品化再開した作品も！

「プチプチ・アニメ」シリーズより「ロボット パルタ」「ジャム・ザ・ハウスネイル」「カペリート」はおよそ15年ぶりに商品化を再開しました。

■ 商品ラインナップ

●「にこにこ・ぷんNEO」

●「にこにこ、ぷん」

●「ぐ～チョコランタン」

●「ざわざわ森のがんこちゃん」

●「ニャッキ！」（「プチプチ・アニメ」シリーズ）

●「ロボット パルタ」（「プチプチ・アニメ」シリーズ）

●「ジャム・ザ・ハウスネイル」（「プチプチ・アニメ」シリーズ）

●「カペリート」（「プチプチ・アニメ」シリーズ）

●「おじゃる丸」

・サイズ：

メンズ XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

レディース WM / WL

キッズ 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150

・発売日：2025年11月27日

・価格：各\2,500（税別）

■ Amazon Merch on Demandとは

ブランドや作品の製作者となるクリエイターがオリジナルの作品を登録し、Amazonがお客様の注文を受けてから、その作品をTシャツなどの商品上にプリントしてお客様にお届けするオンデマンド・プリントサービスです。

※Amazon Merch on Demandの商品には、Amazonが販売するほかの商品と同じ配送オプションが適用されます。

■ NHK平成レトロキャラクターズとは

～あの頃テレビで見ていた、懐かしい仲間にまた会える！～

懐かしのNHKキャラクターたちの“今”をお届けする「NHK平成レトロキャラクターズ」。たくさんの仲間たちの情報を公式Instagramで発信しています。

・公式Instagram：https://www.instagram.com/nhk_heiseiretrocharacters/

・公式サイト（NHKグループモール）：「NHK平成レトロキャラクターズ」懐かしい仲間たちの情報を発信しています！【NHKエンタープライズ】- NHKグループモール(https://nhk-groupmall.jp/blogs/read/nhk_heiseiretrocharacters)

■各作品紹介

●「にこにこ・ぷんNEO」

「にこにこ、ぷん」が令和に復活！選りすぐりのエピソードをもとに、声優・楽曲を一新したパペット人形劇「にこにこ・ぷん NEO」として帰ってきました。公式YouTubeチャンネルで配信中。

●「にこにこ、ぷん」

「おかあさんといっしょ」内で1982年から1992年まで放送され、その後1999年までNHKの各番組で活躍した3人組。「にこにこ島」を舞台に、じゃじゃ丸、ぴっころ、ぽろりの3人が、ともに笑い、ときにはけんかをして泣き、またあるときは冒険をしたりする、勇気と友情あふれる物語。

●「ぐ～チョコランタン」

2000年から2009年まで「おかあさんといっしょ」内で放送された人形劇。物語の舞台は自然に囲まれたチョコランタンの町。魔法のラッパを持つスプーと、アネム、ズズ、ジャコビの仲良し3人組が、ガタラットさんも巻き込んで、うきうきはらはら、わくわくどきどき、ほのぼのしみじみのストーリーを繰り広げます。

●「ざわざわ森のがんこちゃん」

1996年から放送されている人形劇で、2026年に放送30周年を迎えます。物語の舞台は遠い遠い未来、人類滅亡後の地球。「新世代恐竜」の子どもで、ざわざわ森で暮らすがんこちゃんは、ワニのバンバンやカエルのケロたちクラスメートと一緒にマンナカ小学校に通っています。素直で明るいがんこちゃんと仲間たちが、楽しい騒動を繰り広げます。

●「ニャッキ！」（「プチプチ・アニメ」シリーズ）

コマ撮り作品を集めた「プチプチ・アニメ」で1995年から放送されているクレイアニメ。マイペースだけど好奇心いっぱいのニャッキが、ガールフレンドのピンクちゃん、毛虫のフルール、いたずら好きのワルたちと、街のいたるところに出没しては大冒険を繰り広げます。のんびりとした雰囲気だけどちょっとシュールな物語。

●「ロボット パルタ」（「プチプチ・アニメ」シリーズ）

1995年から「プチプチ・アニメ」で放送されているコマ撮りアニメ。主人公は寝ぼすけであわてんぼうのパルタ。ガールフレンドのピプコや犬のコロタたちと過ごす日々の中、海や山などのあらゆるところでドタバタだけれども楽しい大冒険を繰り広げる物語。

●「ジャム・ザ・ハウスネイル」（「プチプチ・アニメ」シリーズ）

1996年から「プチプチ・アニメ」で放送されているコマ撮りアニメ。ハウスネイルの男の子ジャムと弟分のピペが、優しいパパとママやユニークな学校のお友だちに囲まれて、のんびりほのぼの、マイペースに暮らす日常を描いた物語。

●「カペリート」（「プチプチ・アニメ」シリーズ）

2001年から2011年まで「プチプチ・アニメ」で放送されていたコマ撮りアニメ。主人公は、森に住む心優しいきのこの男の子カペリート。つまむと何にでも変身できる魔法の鼻を使って、ドタバタな日常の中で大活躍する姿を描いた物語。

●「おじゃる丸」

1998年から放送されているアニメ。妖精貴族のミヤビなお子さま・坂ノ上おじゃる丸が、エンマ大王のシャクを手に入れたことがきっかけで起こる、にぎやかで愉快な騒ぎが月光町で繰り広げられます。

■ Amazon Merch on Demand「平成レトロキャラクターズ」に関するお問合せ先：

NHKグループモール担当

https://nhk-groupmall.jp/pages/contact

■ 「平成レトロキャラクターズ」商品化に関するお問い合わせ先：

NHKエンタープライズ キャラクターページ担当

https://www.nhk-character.com

chara-info@nhk-ep.co.jp

(C)NNPNEO/jpp

(C)じゃぴぽ/NEP

(C)NHK・NED

(C)AKIKO・S&MIHO・T/NEP

(C)Y・ITO・NHK・NEP

(C)K.BOWDA・NHK・NEP

(C)NHK・NEP・ROBOT

(C)ERP/NEP

(C)犬丸りん・NHK・NEP