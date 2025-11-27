株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川傑子）が運営するWeb小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ は、表紙イラスト募集企画「Project Connect Cover（PCC）第二弾」の採用作品を決定し、採用イラストレーター22名を公開いたしました。採用作品はネオページの公式表紙素材「コネクトカバー」として提供され、投稿作品の魅力向上とクリエイター支援につながります。

特設ページURL:https://www.neopage.com/announcements/1087728800381292544

本企画には全国から多彩な「小説表紙イラスト」が寄せられ、厳正な選考の結果、ネオページで“表紙として使える公式素材”として採用する作品を選出しました。採用作品は順次公開され、作家の皆さまがご自身の作品の表紙素材として選択・利用できます。**採用数：22名（うち、複数作品採用のクリエイターあり）**

**採用作品の一例**（その他の採用作品については、ご利用の際にあわせてご確認ください）

「Project Connect Cover（PCC）」とは

「Project Connect Cover（PCC）」は、ネオページが実施する創作支援企画です。応募された表紙イラストの中から採用作品を選出し、ネオページ上で小説表紙として利用できる“公式表紙素材”として提供しています。

- 投稿された表紙イラストから採用作を選出- 採用イラストを公式表紙素材として無償提供- 作家とイラストレーターの出会いを生むクリエイター支援プロジェクト

Art Jun（アートジュン）提供作品の採用について

本企画では、全国のイラストレーターの皆さまから幅広い作品をご応募いただきました。その中で今回は、**栃木県宇都宮市の障がい者福祉サービス事業所「Art Jun（アートジュン）」**に所属するイラストレーターの皆さまからも多数の応募があり、ご**提供いただいたイラストを複数点採用**したことをトピックとしてご紹介します。

ネオページはPCCを通じて、**地域や環境にかかわらず多様なクリエイターが作品を発表し、出会いを生み出せる場**をこれからも広げていきます。創作の入口を広げ、作家・イラストレーター双方にとって新しいつながりが生まれる企画として、今後も継続的に運営してまいります。

PCC第二弾 採用イラストレーター（ペンネーム／順不同・敬称略）

- 林野詩織- 春瀬湖子- スタジオ葉山- 東雲飛鶴- アサキシノ- はじめアキラ- ぱり- しき- 蒼中アロン- みみみのみたけまる- 囲- nekory- 雪・Art-Jun- KENJI・Art-Jun- 波留ネコヒト・Art-Jun- M,kei・Art-Jun- わっか・Art-Jun- さぼめ・Art Jun- 蒼水るいん- まくわく- Sekirei- Yu-Sa

採用作品の公開・利用について

採用作品は、ネオページ内の「コネクトカバー」機能にて順次公開されます。作家の皆さまは作品の表紙設定画面から採用作品を選択し、ご自身の小説の表紙イラストとして利用できます。※採用作品の一部は結果発表ページ内でもギャラリー形式で掲載しています。

今後の展開

ネオページでは、作家・読者・クリエイターの皆さまがつながり、創作活動がより楽しく広がる企画を今後も継続してまいります。PCCをはじめとする創作支援施策を通じて、多様なクリエイターの発表機会と出会いを生み出す場を育てていきます。

ネオページとは

ネオページは2024年7月30日にオープンしたWeb小説投稿サイトです。多様な作家による投稿作品と、それを楽しむ読者の皆さまに向けた企画・機能を提供しており、ランキングや検索機能の拡充、UI強化などを通じて、使いやすく魅力的な創作プラットフォームを目指しています。

