BOVET | ボヴェ

1822 年の創業以来、BOVETは 200 年以上にわたり、卓越した職人技と複雑機構を融合したタイムピースを作り続けてきたスイスを代表する独立高級時計メゾンです。手仕上げ、彫金、ミニアチュール・ペインティングなど、受け継がれてきた装飾芸術の技法を守りながら、主要コンポーネントのほぼすべてを自社工房で製造するという稀有な体制を堅持しています。年間生産数を 1,000 本以下に厳しく制限するのは、量ではなく『時の密度』をつくるため。一本の時計に注がれた“時間”そのものが、持つ人の人生の時間を豊かにすると信じているからです。BOVET のタイムピースは、“時を紡ぎ、時を味わう”という哲学のもと、高度な技術と芸術性、そして職人の精神性が結晶となった作品です。こうした独自性と精神性は、世界中のコレクターから高い評価を受け続けています。 https://www.bovet.com

2025年11月13日、スイス・ジュネーブで開催された「グラン・プリ・デ・オルロジュリー・ド・ジュネーブ（GPHG／ジュネーブウォッチグランプリ）」において、ボヴェのリサイタル 30 が「メンズ・コンプリケーション賞」を受賞いたしました。GPHGは“時計界のアカデミー賞”と称される、世界で最も権威あるアワードです。世界中の有識者・ジャーナリスト・小売店・コレクターなど 1,000名以上の専門家による投票を経て、最終審査員30名が、数千点の応募作品から 90本をノミネートし、そこから部門ごとの受賞作が選出されます。 https://www.gphg.org/en

GPHG 2025「メンズ・コンプリケーション賞」には、以下の 6ブランドが最終ノミネートされました。• ボヴェ 《リサイタル 30 》• オーデマ ピゲ 《ロイヤルオーク パーペチュアルカレンダー “150周年” オープンワーク 》• ショパール 《 L.U.C ルナーワン》• ルイ・ヴィトン × ヴティライネン 《 LVKV-02 GMR 6 》• パルミジャーニ・フルリエ 《トリック カンティエーム・パーペチュエル 》• アーバン・ヤーゲンセン 《 UJ-3 パーペチュアルカレンダー 》

リサイタル30 画期的な「究極のワールドタイム」への挑戦

時計の歴史における大きな課題のひとつが サマータイム（DST／Daylight Saving Time）問題 でした。従来のワールドタイム機構では、世界120カ国の時間を正しく表示できず、70カ国以上が採用するサマータイムにも対応できないという根本的な問題がありました。この未解決の課題に対し、ボヴェはリサイタル 28 プロウエス 1 (GPHG2024でメカニカル・エクセプション賞を受賞)、そして、今回 受賞したリサイタル 30によって革新的な解決策を提示しました。2024年にリサイタル28で開発されたローラー式ワールドタイム機構をさらに進化させ、年間を通して世界中の時刻を正確に表示する初のワールドタイムとして設計されています。

対応する４つの時間帯系• UTC（協定世界時）• AST（米国 夏時間）• EAS（欧州・米国 夏時間）• EWT（欧州 冬時間）

これにより、24の標準タイムゾーンに加え、30分オフセットを持つ都市（例：ニューデリー）も正確にカバーします。中央のデイ／ナイト表示とローラー構造によって、卓越した視認性と使いやすさを両立したワールドタイム表示を実現しました。結果としてリサイタル30は、「世界を旅する人々にとって最も信頼できるパートナー」ともいえるタイムピースとなっています。

[ケース] 直径 42.0 mm／厚さ 12.9 mm [素材] グレード5 チタン製 ドーム型サファイアクリスタルケース [文字盤] ローラー× 26（都市ローラー ×24、時間帯ローラー ×1、世界時間ローラー ×1）センターに24 時間ワールドタイム、ニューデリー（New Delhi）表示、追加の分針 [ムーブメント] 自動巻きムーブメント（キャリバーR30-70-001）直径 33.50 mm [構成部品] 373 [振動数] 28,800 回/時（4 Hz） [パワーリザーブ] 62時間 [機能] 時、分、ローラー式ワールドタイム、デイナイト表示、追加分針 [防水性] 30 m [ストラップ] ファブリック／ラバー [本体価格] 14,960,000円 (税込) ※ 2025年11月時点 価格・仕様は予告なく変更させる場合があります

【商品のお問い合わせ】ボヴェブティック銀座 東京都中央区銀座５-７-６ iLiv 1F 03-6264-5665