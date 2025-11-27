株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、乾燥による肌荒れ対策に、しっかり保湿する全身用美容液『薬用うるおいセラミドミルク』のポンプつきセットを2026年1月5日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

冬の頑固な乾燥肌をしっかりケアする全身用美容液『薬用うるおいセラミドミルク』は、ご好評につき2022年に定番商品となりました。今回は、置いたまま家族みんなで使える、便利なポンプつきで登場です。





空気が冷たく乾きが厳しい冬の季節だけでなく、エアコンや紫外線、衣服のすれなど、さまざまな要因によって引き起こされる乾燥。乾燥により肌のバリア機能が低下し、肌荒れリスクが高まるため1年中のケアが大切です。

『薬用うるおいセラミドミルク』は、有効成分グリチルリチン酸ジカリウムをはじめ、肌の水分をキープするヒト型セラミド※1、乾燥や肌荒れから肌を守るトレハロース、天然皮膜形成成分のカラギーナン、保湿成分のヒアルロン酸※2やスクワランを配合。角質層のすみずみまでうるおいを届けてしっかりキープすることで、乾燥によるダメージをケアします。のびの良いテクスチャーで肌にスッとなじみ、使い続けるほどにしっとりなめらかな肌へ導きます。





『薬用うるおいセラミドミルク』(医薬部外品)ポンプつきセット 2,420円（税込）





≪商品概要≫

商品名 ：薬用うるおいセラミドミルク(医薬部外品)ポンプつきセット

容量・価格：200mL 2,420円(税込)





＜商品特長＞

◎有効成分グリチルリチン酸ジカリウム、ヒト型セラミド※1、ヒアルロン酸※2、スクワランなどを配合し、角質層のすみずみまでうるおいを届け、保水力をサポート。乾燥ダメージをケアします。

◎使い続けるほどに、乾燥や刺激に強いなめらかな肌に整えます。

◎のびの良いテクスチャーで肌にスッとなじみ、しっかり保湿。べたつかない使い心地で全身に使用できます。

※なくなり次第、終了となります。





薬用うるおいセラミドミルク テクスチャー





販売名「薬用 Cミルク a」

※1 N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン(すべて保湿成分)

※2 ヒアルロン酸ナトリウム(2)









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という

「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける5つの無添加





