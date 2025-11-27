新潟市でクラフトビールが500円！シュメール万代店のイベント特別プライスでお得にお酒と音楽を楽しめる！11/29（土）開催！
SUMER（シュメール）万代店が日時限定のミュージックバースタイルでの営業を開始！
第一弾は、11/29（土） 20:00-22:00開催！
DJセレクトの音楽とともにクラフトビールをはじめ、特別プライスのお酒やおつまみを楽しめる新しいプライベート空間♪
お友達同士やおひとり様でも大歓迎！
入店FREEで厳選されたおいしーいクラフトビールが\500（税込）で飲めちゃいます！
その他のアルコールも\500（税込）とお得に勢揃い！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335547&id=bodyimage1】
▼ミュージックバースタイル特別プライスメニュー
【ドリンク】（tax in）
★クラフトビール各種 \500
★酎ハイ 各\500
・レモンサワ－
・男梅サワー
・ウーロンハイ
・緑茶ハイ
・紅茶ハイ
★焼酎 各\500
・こいむぎ
・こくいも
★ウィスキー \500
・デュワ－ズ
※焼酎・ウィスキーは
ロック・水割り・ソーダ割り選べます。
★カクテル \500
・カシスオレンジ
・カシスソーダ
・カシスウーロン
・ピーチフィズ
・ピーチウーロン
★ソフトドリンク \300
・ペプシコーラ
・オレンジ
・CCレモン
・メロンソーダ
・紅茶
【フード】（tax in）
・燻製ナッツ \400
・燻製ベーコン \400
・燻製チーズ \400
・燻製うずら卵 \400
・燻製盛り合わせ \1,000
・プライドポテト \400
・フィッシュ&チップス \600
・やみつききゅうり \400
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335547&id=bodyimage2】
『SUMER MUSIC BAR Style』
2025年11月29日（土）
＠SUMER万代店
住所：新潟市中央区万代1-6-1 万代シテイバスセンター 1F
TEL：025-250-1356
開始 20:00
終了 22:00
入店無料
※20:00までは通常営業となります。
※18歳未満の入店はお断りいたします。
※20歳未満の飲酒はお断りいたします。
▼公式Instagram
https://www.instagram.com/sumer_lp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335547&id=bodyimage3】
DJ’s Selected Music BGM
HOUSE & TECHNO
R&B & HIP HOP
& CITY POPS
※SUMER万代店は、JASRAC契約店です。
配信元企業：株式会社ライブポート
