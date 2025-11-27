【独占取材】K-1日本代表・吉野紗帆、3日目で圧巻の3-0勝利
【WAKO世界選手権2025・アブダビ】
日本代表・吉野紗帆、2025年11月26日、3日目で圧巻の3-0勝利。松本海翔は明日イタリア強豪と激突
アラブ首長国連邦・アブダビで開催中の「WAKO世界キックボクシング選手権2025」は大会3日目を迎え、日本代表が躍動している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335522&id=bodyimage1】
■吉野紗帆、実力差を見せつける完勝
日本代表・SAHO（吉野紗帆）選手は、ギリシャの Aroniada Konstantina 選手と対戦。
試合は終始吉野選手が主導権を握り、 3-0の圧勝 で見事勝利を収めた。
スピード、技術、ポイントメイクすべてで上回り、世界の舞台で存在感を示した。
■明日の対戦カード
大会4日目には、日本代表の2名が再びリングに上がる。
● 松本海翔（日本）
vs Anim Emmanuel Yirenkyi（イタリア）
● SAH O（吉野紗帆）（日本）
vs Galinova Polina（ブルガリア）
それぞれ強豪国の選手との対戦となり、さらなる勝利が期待される。
日本代表の快進撃に会場からも注目が集まっている。
明日の試合結果にも期待したい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335522&id=bodyimage2】
本大会には、日本選手団の役員として樽谷大助氏が、メディカルケア担当として娘の日向（ひなた）氏が同行し、選手たちをサポートしています。樽谷氏はWAKOのレフリー講習を受講済みであり、日本人二人目の国際レフリーを目指すなど、日本キックボクシングの国際的な地位向上に貢献している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335522&id=bodyimage3】
本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本キックボクシングリーグ機構
https://kickboxingleague.com/
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）
会員No.JP465 N J269写真家
日本外国特派員協会メンバー
会員No.TA1321
（社）モナコウィークインターナショナル
取材 国際ジャーナリスト
樽谷大助d.tarutani0120@gmail.com
取材アシスタント HINATA TARUTANI
取材アシスタントKANAME YAGIHASHI
取材アシスタントTatiana Ivanovna
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335522&id=bodyimage4】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ