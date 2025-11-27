イベント詳細発表。総出展者52名。当社協賛の飯テロアバター即売会イベント「満漢全席２」が開催されます。
VR関連アクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、同社が協賛し2025年11月29日に開催されるメタバースプラットフォームcluster内で開催されるアバター即売会イベント「満漢全席２」の開催詳細が決定したことをうけ、告知いたします。同イベントは2025年11月29日11:30スタート。12時間にわたって催されます。当社は本イベントに副賞を提供することで協賛いたします。
話題を集めたイベントの第二弾
「満漢全席」は2024年9月に第一回イベントが開催されたアバター即売会イベントです。同イベントは一般的なヒューマノイド型アバターではなく、「食べ物」という意表を突いたテーマを掲げ、イベント開催決定から開催まで、わずかな準備期間だったにもかかわらず総計55点（クリエイター数41名）のアバターが並びました。また、12時間弱の開催期間中に延べ1,400名の来場、アバター・アイテム販売数600点以上など、熱気を裏付ける成果を挙げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335503&id=bodyimage1】
テーマは「未知の食卓」
2回目の開催となる「満漢全席2」のテーマは「未知の食卓」。
会場は宇宙船をモチーフとする予定で、実在してもしなくてもよい「知らない食べ物」をテーマとした食べ物アバターが多数エントリーします。
制作出展クリエーター52名、出展アバター、アクセサリーが150を超えるなど前年を大きく上回っているほか、開催中の企画も増えて目白押し。充実のイベントとなる見通しです。
さらに、7社による企業協賛と6名の個人協賛を集めるなど、注目度と期待度の高さが伺えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335503&id=bodyimage2】
イベントの詳細発表
開催日を前に、イベントの詳細が発表となっていますのでお知らせします。
11:30- 会場オープン
12:00-12:30 オープニングセレモニー
12:30-15:00 （フリータイム）
15:00-16:00 ワールド全席食べ歩きツアー！ MC：日ノ本マイ & 桜葉ハグ
16:00-17:00 飯テロアバタートントン相撲 行司：かずし、こんにちは.世界
17:00-18:30 （フリータイム）
18:30-19:00 ディナーショー 出演：Shizuko Misaki、Sha-la、sakupico（Sakura & PICO）
19:00-20:30 未知飯-1グランプリ MC：てつじん
20:30-21:00 『満漢全席タイム』（写真撮影）
21:00-22:30 「知らん料理を勘で作る」料理人：こな 協力：東京大学ワールドグルメツアー
22:30-23:30 （フリータイム）
副賞の提供で協賛します
当社は「人間にとっての食の大切さ」を思想の背景とする本イベントの趣旨に賛同し、「満漢全席２」内企画に対して副賞を提供することで協賛いたします。
「満漢全席２」は2025年11月29日（土）11:30から、メタバースプラットフォームのcluster内ワールドで開催されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335503&id=bodyimage3】
【イベント詳細】
名称 ：満漢全席２
主催 ：みっつ https://x.com/Mittsujp
開催日時 ：2025年11月29日（土）11:30～23:30
参加費用 ：無料
会場 ：https://cluster.mu/e/3b7fe1ad-089e-4379-9a46-8cd5f70e37a4
公式サイト：https://sites.google.com/view/mankanzenseki2
