ご当地の日本酒！ 劇場版「美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！」より発売決定！
2025年1月に10周年を迎えた
劇場版「美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！」より
各キャラクターご当地の酒造とコラボした【日本酒】の発売が決定いたしました。
純米酒 箱根有基
「冷やしても、常温でも、ぬる燗でも、温度によって異なる味わいの変化を楽しめる一本です。」
●品目：日本酒
●精米歩合：65％
●アルコール度数：14度
●価格：4,950円
●容量：720ml
●製造所：株式会社金井酒造店
●飲み方：冷や〇 ぬる燗◎ 熱燗〇
●味わい：炊き立てのご飯のような、ほのかにもっちりとした風味が感じられる味わいです。
●合う料理：筑前煮などの煮物、チーズなどの発酵乳製品などと合わせていただけます。
純米酒 由布院煙
「地元・大分県産の酒米「吟のさと」を使用し、伝統的な槽搾りの技法を活かして造られた純米酒です。」
●品目：日本酒
●精米歩合：68％
●アルコール度数：15度
●価格：4,950円
●容量：720ml
●製造所：ぶんご銘醸株式会社
●飲み方：◎冷や 〇ぬる燗 〇常温
●味わい：ほどよい酸味と旨味のバランスがとれた爽酒タイプの純米酒で食中酒として最適。
●合う料理：・刺身（白身魚、イカ、タコ、貝類など） ・山菜の天ぷら ・魚介のカルパッチョ ・カキフライ 等。
純米酒 鬼怒川熱史
「米の旨味から生まれた五味（甘、酸、苦、渋、辛）が調和し、自然な味わいのバランスを実現した日本酒です。」
●品目：日本酒
●精米歩合：65％
●アルコール度数：15度
●価格：4,950円
●製造所：株式会社渡邊佐平商店
●飲み方：冷や◎ ぬる燗◎ 常温○
●味わい：独特の滑らかな口当たりと、豊かな旨味が広がる純米酒です。
●合う料理：おでん、焼き鳥（塩）、チーズ等
純米にごり酒 鳴子硫黄
「創業文化元年の天賞酒造は震災により幕を閉じましたが、2013年に中勇酒造によって見事に復活を遂げたにごり酒です。」
●品目：日本酒
●精米歩合：60％
●アルコール度数：15度
●価格：4,950円
●製造所：株式会社中勇酒造店
●飲み方：冷や◎ ぬる燗〇 常温△ （冷やして、ロック、炭酸割り、牛乳割りも◎ ）
●味わい：米の甘みと香りが絶妙に調和し、シルクのように滑らかな口当たりが魅力な純米にごり酒です。
●合う料理：チーズや味噌を使った料理、焼肉、魚の西京焼き
純米辛口 蔵王立
「山形県産酒造好適米【出羽の里】を使用し、蔵王山系の伏流水で醸造されたGI認定の日本酒です。」
●品目：日本酒
●精米歩合：70％
●アルコール度数：15度
●価格：4,950円
●製造所：寿虎屋酒造株式会社
●飲み方：冷や◎ ぬる燗◎ 常温◎ （温度帯によって美味しさの変化をお楽しみ頂けます。 ）
●味わい：日本酒度＋13のキレのある辛さと、奥深い味わいを同時に楽しめる辛口純米酒です。
●合う料理：お刺身、お寿司、生牡蠣、すき焼き、鍋料理、天ぷら、焼き鳥、おでん。
【ご注文は下記より】
https://vpcinc.jp/pcpshop/boueibu/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335348&id=bodyimage1】
会社名：株式会社VPC
本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-7 虎ノ門八束ビル8階
設立年月日：1971年4月1日
代表者：永瀬 智人
ホームページ：https://vpcinc.jp/
【商品に関する問い合わせ先】
お問わせフォーム：pcp_shop@vpcinc.jp
（C）馬谷くらり／黒玉湯振興会
配信元企業：株式会社VPC
劇場版「美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！」より
各キャラクターご当地の酒造とコラボした【日本酒】の発売が決定いたしました。
純米酒 箱根有基
「冷やしても、常温でも、ぬる燗でも、温度によって異なる味わいの変化を楽しめる一本です。」
●品目：日本酒
●精米歩合：65％
●アルコール度数：14度
●価格：4,950円
●容量：720ml
●製造所：株式会社金井酒造店
●飲み方：冷や〇 ぬる燗◎ 熱燗〇
●味わい：炊き立てのご飯のような、ほのかにもっちりとした風味が感じられる味わいです。
●合う料理：筑前煮などの煮物、チーズなどの発酵乳製品などと合わせていただけます。
純米酒 由布院煙
「地元・大分県産の酒米「吟のさと」を使用し、伝統的な槽搾りの技法を活かして造られた純米酒です。」
●品目：日本酒
●精米歩合：68％
●アルコール度数：15度
●価格：4,950円
●容量：720ml
●製造所：ぶんご銘醸株式会社
●飲み方：◎冷や 〇ぬる燗 〇常温
●味わい：ほどよい酸味と旨味のバランスがとれた爽酒タイプの純米酒で食中酒として最適。
●合う料理：・刺身（白身魚、イカ、タコ、貝類など） ・山菜の天ぷら ・魚介のカルパッチョ ・カキフライ 等。
純米酒 鬼怒川熱史
「米の旨味から生まれた五味（甘、酸、苦、渋、辛）が調和し、自然な味わいのバランスを実現した日本酒です。」
●品目：日本酒
●精米歩合：65％
●アルコール度数：15度
●価格：4,950円
●製造所：株式会社渡邊佐平商店
●飲み方：冷や◎ ぬる燗◎ 常温○
●味わい：独特の滑らかな口当たりと、豊かな旨味が広がる純米酒です。
●合う料理：おでん、焼き鳥（塩）、チーズ等
純米にごり酒 鳴子硫黄
「創業文化元年の天賞酒造は震災により幕を閉じましたが、2013年に中勇酒造によって見事に復活を遂げたにごり酒です。」
●品目：日本酒
●精米歩合：60％
●アルコール度数：15度
●価格：4,950円
●製造所：株式会社中勇酒造店
●飲み方：冷や◎ ぬる燗〇 常温△ （冷やして、ロック、炭酸割り、牛乳割りも◎ ）
●味わい：米の甘みと香りが絶妙に調和し、シルクのように滑らかな口当たりが魅力な純米にごり酒です。
●合う料理：チーズや味噌を使った料理、焼肉、魚の西京焼き
純米辛口 蔵王立
「山形県産酒造好適米【出羽の里】を使用し、蔵王山系の伏流水で醸造されたGI認定の日本酒です。」
●品目：日本酒
●精米歩合：70％
●アルコール度数：15度
●価格：4,950円
●製造所：寿虎屋酒造株式会社
●飲み方：冷や◎ ぬる燗◎ 常温◎ （温度帯によって美味しさの変化をお楽しみ頂けます。 ）
●味わい：日本酒度＋13のキレのある辛さと、奥深い味わいを同時に楽しめる辛口純米酒です。
●合う料理：お刺身、お寿司、生牡蠣、すき焼き、鍋料理、天ぷら、焼き鳥、おでん。
【ご注文は下記より】
https://vpcinc.jp/pcpshop/boueibu/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335348&id=bodyimage1】
会社名：株式会社VPC
本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-7 虎ノ門八束ビル8階
設立年月日：1971年4月1日
代表者：永瀬 智人
ホームページ：https://vpcinc.jp/
【商品に関する問い合わせ先】
お問わせフォーム：pcp_shop@vpcinc.jp
（C）馬谷くらり／黒玉湯振興会
配信元企業：株式会社VPC
プレスリリース詳細へ