高精度光通信部品の中核──MTフェルール、2031年に4.16億米ドル市場を形成
MT フェルールは、コネクタ、光ファイバ機器などの高精度電子機器において一般的に使用されるフェルール部品であり、特に光ファイバ通信分野において重要な役割を担う。プラグまたはコネクタのコア部品であり、通常、光ファイバの接続と信号伝送に使用される。MT フェルールは複数の光ファイバチャネルから構成され、各チャネルに 1 本の光ファイバを収容可能である。チャネル数は一般的に 12 本、24 本またはそれ以上であり、複数の光ファイバ信号を同時に処理できる。MT フェルールは通常、金属製の外殻と精密プラスチック製のベースから構成される。外殻の役割は、内部の光ファイバに保護を提供し、コネクタの安定性と抗干渉能力を確保することである。
業界発展の主要特徴：高密度・高精度へ、技術競争が加速
MTフェルール市場の成長ドライバーは明確である。ひとつはデータセンターの拡大とトラフィック急増であり、AI処理やクラウドサービスの伸長が光通信の多芯化を強烈に後押ししている。また、光ファイバー配列精度に関する要求水準が年々厳格化しており、製造装置・材料・検査技術まで一体的な競争が進む特徴を持つ。特に樹脂成形技術の革新とセラミックス材料のハイブリッド化が顕著で、高いコア位置精度と量産性を両立する技術者の存在が競争優位を左右する。またエネルギー効率向上や装置小型化を求める潮流のなか、低挿入損失化や高耐熱材料への投資も活発化している。顧客である通信機器メーカーはサプライチェーンの安定性を重視し、品質、供給能力、グローバル対応力の総合評価がより厳しくなっている。これらの要因が融合し、メーカー間の差別化ポイントが明確化しつつある市場である。
市場規模：2025～2031年にかけて7.0%の安定成長を維持
LP Information調査レポート「世界MTフェルール市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/57311/mt-ferrule）によると、2025年から2031年までの予測期間におけるグローバルMTフェルール市場のCAGRは7.0%とされ、2031年に市場規模は4.16億米ドルに到達すると見込まれている。これは、光通信部品市場の中でも特に安定した成長軌道であり、世界中でインフラ投資が継続する限り需要は減速しにくい構造である。また、AI処理能力向上を目的とした高密度光結合の採用拡大により、単価の高い多芯タイプの導入が増加することが予想される。さらに新興国における通信環境の高度化、およびモジュールメーカーの製造拠点の多国化により、地域分散型の成長も期待される。短期的変動はありながらも、光通信の基盤技術として長期的上昇トレンドが続く市場である。
図. MTフェルール世界総市場規模
図. 世界のMTフェルール市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造業者の状況：上位5社が57%市場を押さえる寡占構造
LP Informationによると、世界的な主要企業にはSumitomo、US Conec、FSG、Furukawa Electric、Chaozhou Three-Circle、Hakusan、ACON OPTICS、Nissin Kasei、Jiangsu UNIKIT Optical Technologies、OE-TEKなどが名を連ねている。2024年時点でトップ5企業だけで約57.0%の市場シェアを占めており、技術成熟度の高いグローバル寡占市場が形成されている状況である。特に日本および米国企業は高精度成形、品質管理、信頼性の面で強い地位を維持し、中国勢はコスト競争力と地場供給網の強みを背景に存在感を急速に高めている。またOEM供給を通じたパートナーシップが多く、顧客との共同開発体制を築いた企業が市場で優位を確保しやすい。技術・設備投資が大きい市場であるため、新規参入障壁が高く、既存強者の競争力維持が続くと考えられる。
