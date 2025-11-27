ANTEC、強化ガラスパネルと木材を使用したミドルタワーPCケース「FLUX REAR」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、電源を前側へ搭載する新しい設計デザイン、強化ガラスパネルと木材を使用したミドルタワーPCケースAntec FLUX REARを2025年11月29日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆FLUX REAR
FLUX REARは、フロントに140 mmファンを2基、PSU電源シュラウドに120 mmファンを2基、リアに140 mmファンを1基標準搭載した強化ガラス仕様のATX対応のミドルタワーPCケースです。140 mmのフロントファン2基による余裕のあるエアフローがシステム部分と独立式のPSUチャンバーを冷却し熱のこもりを解消、サイドの強化ガラスパネルは表面にネジ穴を設けないことで美観と耐久性を両立します。更にPSUチャンバー上に120 mmリバースファンを標準搭載、グラフィックカードをダイレクトに冷却します。最大で360 mmのラジエーターにも対応し、高さ180 mmまでのCPUクーラーを搭載でき最大400 mmを確保した拡張カードスペースにはVGAの曲がりや破損を防止するVGAサポートステーがケースに付いています。ケース裏面には3.5インチ専用ベイを1台、2.5インチ専用ベイを2台備えています。フロントパネルには本物の木材を使用し、高級感があるモダンなデザインのPCケースです。
※本製品のPSU延長ケーブルは13A（1300W）対応のため、消費電力が1300Wを上回るシステムでは使用できません
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335051&id=bodyimage1】
◆FLUX REAR製品特徴
・最大8基のファン搭載に対応し、5基のファンを標準搭載
フロントパネルの140 mmファン2基を含め、リア140 mmファン１基、PSUチャンバー120 mmリバースファン2基の合計5基のPWMファンを標準搭載します。またトップ、リアの他PSUチャンバー上にも120 mm、140 mmファンを組み合わせて搭載することで、最大で8基ものファンに対応します。PSUチャンバー上と右サイドパネルにも吸気口を設け、潤沢なエアフローを確保します。アドレッサブルRGBに対応しているのでコントローラーやマザーボードに接続することでRGB制御とファン回転数制御が可能です。
・最大360 mmサイズのラジエーター搭載に対応
ケーストップは最大360 mmのラジエーター、リアは最大120 mmのラジエーターを搭載可能、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。
※フロントパネル部はラジエーター非対応。
・GPUを直接冷却する120 mmファンをPSU上に搭載
PSUチャンバー上に120 mmリバースファンを2基標準搭載し、右サイドパネルのスリットから入る冷気を直接吸い上げ、GPUなどの拡張カードをダイレクトに冷却可能です。
・メンテナンス性、清掃性を高めるダストフィルター
ケースのボトムに脱着式のダストフィルターを備えています。手軽に脱着、清掃が可能です。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、LEDスイッチ、USB 3.0×2、USB Type-C 10Gbps、Audio in/outを備えています。※LEDスイッチはマザーボードのリセットに接続することでリセットスイッチとして使用可能です。
【発売詳細】
◆型番
FLUX REAR
◆発売日
2025年11月29日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-flux-rear/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/FLUX-REAR.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆FLUX REAR
FLUX REARは、フロントに140 mmファンを2基、PSU電源シュラウドに120 mmファンを2基、リアに140 mmファンを1基標準搭載した強化ガラス仕様のATX対応のミドルタワーPCケースです。140 mmのフロントファン2基による余裕のあるエアフローがシステム部分と独立式のPSUチャンバーを冷却し熱のこもりを解消、サイドの強化ガラスパネルは表面にネジ穴を設けないことで美観と耐久性を両立します。更にPSUチャンバー上に120 mmリバースファンを標準搭載、グラフィックカードをダイレクトに冷却します。最大で360 mmのラジエーターにも対応し、高さ180 mmまでのCPUクーラーを搭載でき最大400 mmを確保した拡張カードスペースにはVGAの曲がりや破損を防止するVGAサポートステーがケースに付いています。ケース裏面には3.5インチ専用ベイを1台、2.5インチ専用ベイを2台備えています。フロントパネルには本物の木材を使用し、高級感があるモダンなデザインのPCケースです。
※本製品のPSU延長ケーブルは13A（1300W）対応のため、消費電力が1300Wを上回るシステムでは使用できません
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335051&id=bodyimage1】
◆FLUX REAR製品特徴
・最大8基のファン搭載に対応し、5基のファンを標準搭載
フロントパネルの140 mmファン2基を含め、リア140 mmファン１基、PSUチャンバー120 mmリバースファン2基の合計5基のPWMファンを標準搭載します。またトップ、リアの他PSUチャンバー上にも120 mm、140 mmファンを組み合わせて搭載することで、最大で8基ものファンに対応します。PSUチャンバー上と右サイドパネルにも吸気口を設け、潤沢なエアフローを確保します。アドレッサブルRGBに対応しているのでコントローラーやマザーボードに接続することでRGB制御とファン回転数制御が可能です。
・最大360 mmサイズのラジエーター搭載に対応
ケーストップは最大360 mmのラジエーター、リアは最大120 mmのラジエーターを搭載可能、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。
※フロントパネル部はラジエーター非対応。
・GPUを直接冷却する120 mmファンをPSU上に搭載
PSUチャンバー上に120 mmリバースファンを2基標準搭載し、右サイドパネルのスリットから入る冷気を直接吸い上げ、GPUなどの拡張カードをダイレクトに冷却可能です。
・メンテナンス性、清掃性を高めるダストフィルター
ケースのボトムに脱着式のダストフィルターを備えています。手軽に脱着、清掃が可能です。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、LEDスイッチ、USB 3.0×2、USB Type-C 10Gbps、Audio in/outを備えています。※LEDスイッチはマザーボードのリセットに接続することでリセットスイッチとして使用可能です。
【発売詳細】
◆型番
FLUX REAR
◆発売日
2025年11月29日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-flux-rear/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/FLUX-REAR.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ