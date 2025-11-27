「Deep Predictor」にチャット型AIエージェント「AIRA（アイラ）」を新搭載

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田典子）は、ノーコードAI予測分析・意思決定支援サービス「Deep Predictor（ディープ・プレディクター）」に、生成AIがチャット形式で操作をガイドするAIエージェント「AIRA（アイラ）」を2025年11月27日に新たに搭載しました。本機能により、ユーザーは管理画面上でチャットに質問しながら、予測モデルの構築、設定、精度指標の理解、つまずきやすいポイントの解決までをスムーズに進められます。

■AIエージェント「AIRA」について

ノーコードAI予測分析・意思決定支援サービス「Deep Predictor（ディープ・プレディクター）」は、『あらゆる予測を、誰でも簡単に』をコンセプトに、専門知識がない現場担当者でも保有データを活用し、高精度な予測と意思決定を支援するサービスです。単なる予測にとどまらず、業務に直結するアウトプットを生成できる点が特長で、『現場ですぐに使えるAI』として設計されています。

この「Deep Predictor」に新たに搭載した「AIRA（アイラ）」は、操作に必要な情報や手順をチャット形式でご案内するAIエージェントです。ノーコードで使える「Deep Predictor」の使いやすさをさらに向上させ、『対話しながら進めるAI活用』という新しい体験を提供します。

■背景

企業のAI活用は加速する一方で、「予測モデル構築の難しさ」や「データサイエンス人材の不足」は多くの企業にとって大きな課題です。専門人材が不在な上、ツール操作に不慣れなために業務が停滞するケースが少なくありません。

「Deep Predictor」はAIエージェント「AIRA」の搭載により、現場レベルでのAI活用をさらに加速させ、専門知識がなくても『日常業務の中でAIを使いこなせる』環境を実現します。

■「AIRA」の主なサポート内容

「AIRA」では、以下のような幅広いサポートを提供します。

- モデル学習～予測操作までの手順案内- 管理画面の機能説明- データ形式の不備や設定ミスといった、つまずきやすいポイントに対する解決策の提示- 特徴量重要度や精度指標（RMSE・AUC・F1など※）の読み解き支援

※RMSE＝誤差の平均的な大きさ／AUC＝モデルの判別性能／F1＝精度と再現性のバランスを示す指標

■特徴

基本的な使い方の手順案内

1. チャットで質問するだけで、誰でも直感的に操作可能

モデル作成や設定の方法、評価指標の意味などをAIRAが丁寧に解説し、マニュアル参照の手間や問い合わせ負荷を大幅に軽減します。

2. ステップごとに予測モデル構築をナビゲート

データ準備から学習設定、評価、予測実行までのプロセスを案内し、AI初心者でも迷わず取り組めます。

3. つまずきやすいポイントの解決を即時サポート

データ不備や設定ミスに対して原因と解決策を即時表示し、作業停止を防ぎ、ユーザーの自己解決を促進します。

4. 専門知識がなくても理解できる“わかりやすい”モデル解説

ビジネスユーザーに向けて精度指標や特徴量重要度を平易に説明し、意思決定に直結する形で予測分析をサポートします。

■今後の展望

AI CROSSは今後も、『現場ですぐに使えるAI』の提供を目指し、ユーザー自身の手でデータ活用が完結できる環境づくりを推進してまいります。

■【Deep Predictorとは】

ノーコードAI予測分析・意思決定支援サービス「Deep Predictor（ディープ・プレディクター）」(https://aicross.co.jp/deep-predictor/)は、『あらゆる予測を、誰でも簡単に』 をコンセプトに、専門知識がない現場の担当者でも保有データを活用し、高精度な予測と意思決定を支援するサービスです。

単なる予測にとどまらず、業務に直結するアウトプットを生成できる点が特長で、『現場ですぐに使えるAI』として設計されています。

■お問い合わせ

サービス紹介動画を視聴する :https://youtu.be/NY6Q4qq3r0M?si=m_eUoGPoUtEVXtQ6

「Deep Predictor」導入をご検討の企業様へ。

サービス詳細資料やデモのご相談など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www2.aicross.co.jp/Inquiry/deep-predictor2/

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。