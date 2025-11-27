TikTok、日本の月間アクティブユーザー数が4,200万を突破！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、この度、日本におけるTikTokの月間アクティブユーザー数（MAU）が4,200万（※）を突破したことをお知らせします。大きな節目となるこのタイミングで、TikTokをお楽しみいただいている日本のユーザー、クリエイター、企業の皆さんに感謝をお伝えすると同時に、日本のおおよそ3人に1人にTikTokをお楽しみいただいていることを共にお祝いしたいと思います。

※自社調べ。ユーザー数はTikTokとTikTok Liteのユーザー数（重複を除く）。

TikTokでは、ショートドラマや漫画・アニメなど、次世代カルチャーを牽引する多様なコンテンツが数多く生まれています。加えて、学びに関する教育系コンテンツも広がり、ユーザーにとっての新たな発見の場として、多彩な興味や関心に対応できるプラットフォームとなっています。グルメ好き、ファッション好き、読書好き、買い物好きの方をはじめ、教育関係者、家族、ミュージシャン、アーティスト、さらにはブランドや企業など、日本の多様なコミュニティの皆さまにエンターテインメントの領域で幅広くTikTok をご活用いただいています。さらには、エンターテインメントの領域を超えて、中小企業への影響も拡大しており、地元の経済を支援する役割も果たしています。



また、日本においてTikTokの利用者数が4,200万を突破したことは、TikTokが単なるエンターテインメントに留まらず、日本の生活者、ブランド、そしてクリエイターの皆さんをつなぐ経済圏へと進化していることを示しています。現在、日本国内でTikTokに広告出稿を行う企業数は48万社を超え（※）、マーケティング活動の重要なタッチポイントとしても利用が拡大しています。多くの企業や団体にご活用いただくことで、多様なコミュニティ、トレンドやカルチャーがTikTok上で生まれ、発見や発信がされ、ビジネス成長にも貢献しています。

※ 自社調べ



2025年6月には、ユーザーがTikTok上で気になる商品に出会い、そのまま購入まで進められる新しい購買体験「ディスカバリーEコマース」を提供するサービスとして、「TikTok Shop」を日本で提供開始しました。「TikTok売れ」という言葉が象徴するように、この新しい購買体験はすでに浸透しつつあり、特にコスメやアパレル、家電など動画との親和性が高いカテゴリで成果があがっています。また、TikTokはクリエイター経済を支えるプラットフォームとしても進化を続けています。企業とのタイアップに加え、LIVEギフティングや報酬プログラムの「Creator Rewards Program」、さらにはTikTok Shopにおけるアフィリエイトプログラムなどの収益化手段を拡充しています。国内外で活躍するクリエイターも増加しており、TikTokを通じて創作活動を行うクリエイターは全国で226万人（※）を超えました。

※ 2025年6月発刊「TikTok Socio-Economic Impact Report～日本における経済的・社会的影響～」より



TikTokは今後も、ユーザー、クリエイター、企業の皆さんとともに、新しいカルチャーを育み、世界中の日常をよりクリエイティブで豊かなものにしていくことを目指します。日本でTikTokを愛してくださるユーザーの皆様へ、心より感謝申し上げます。TikTokをお楽しみいただき、創造性を刺激し、喜びをもたらしている皆様、ありがとうございます。



