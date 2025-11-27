【満足度97.8％】学研オンライン英会話 for School―全国の学校現場で高評価を獲得
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、教育機関向けオンライン英会話サービス「学研オンライン英会話 for School」を提供している株式会社 Glats（東京・品川／代表取締役社長：杉原聡）は、2025年4月11日から8月31日の約5ヶ月間にわたり、自社のサービスに関する顧客満足度調査を実施いたしました。その結果、レッスン満足度97.8％、教材満足度96.8％、講師評価平均4.7（5点満点）と非常に高い評価を獲得しており、教育機関でもそのサービスにご満足いただいていることが明らかになりました。
・学研オンライン英会話 for School: https://kimini.online/school/
■ 調査概要
・調査期間： 2025年4月11日（金）～8月31日（日）
・有効回答数： 64,927件
・調査対象： 調査期間中に学研オンライン英会話 for Schoolのレッスンを受講したお客様
・評価方法： レッスン終了後に表示されるアンケートフォームにて回答（5段階評価）
■調査結果の詳細
今回の調査では、特に以下の点において高い評価が集まりました。
・レッスン満足度（97.8%）
授業の進行、講師とのコミュニケーション、通信環境など、多面的な項目で高評価をいただきました。
・教材満足度（96.8%）
学研が培ってきた教育ノウハウを活かした教材の質の高さが、学校現場でも高評価をいただきました。
・講師評価（平均4.7／5点満点）
子どもに寄り添う指導力、発話を促すコミュニケーション技術など、講師としての技術の高さが評価されました。
今回の結果により、ICTを活用した教育や英語指導の充実が求められる現場において、当社サービスが高い価値を提供していることが明確になりました。
■ 今後の展望
株式会社 Glats は、今後もより多くの教育機関のニーズに応えるため、以下の取り組みを進めてまいります。
・生徒の学習状況に応じて個別最適化された教材の拡充
・教員の負担軽減につながる管理機能の改善
・生成AIを活用した新しい英語学習体験の提供
当社は引き続き、「英語を話せる喜びをすべての子どもたちへ」というミッションのもと、教育機関向けオンライン英会話サービスの価値向上に取り組んでまいります。
■＜教育機関向け>学研オンライン英会話 for Schoolとは
全国の中学校・高等学校および、小学校で200校以上の採用実績！
教育に携わり80年以上の学研が自信をもってお送りする、マンツーマンオンライン英会話レッスンです。ロジカルに話す力を鍛える学校限定コース「ロジカルスピーキング」、24時間使い放題でインプット学習ができる「スキル別トレーニング」など、学研ならではの多彩なプログラムをご用意し、さまざまなニーズに合わせて最適なプログラムをご提案いたします。
・学研オンライン英会話 for School 公式サイト：https://kimini.online/school/
・導入事例：https://kimini.online/school/case/
・個人向けサービス Kimini英会話：https://kimini.online/
■人気No.1コース「ロジカルスピーキング」
英語で論理的に説明するための「主張→根拠→結論」の型を繰り返し練習できるコース。「話す」だけでなく、「書く」も「考える」も鍛えられるCLIL型教材（内容言語統合型学習）で、英語で論理的に話す力を身につけます。
▶「ロジカルスピーキング」コース詳細：https://kimini.online/school/
■株式会社Glats
株式会社Glatsは、"最高のテクノロジーで本物の学びを" をモットーに、オンライン英会話サービスを提供するエドテックカンパニーです。2025年現在の登録者総数41万人。個人向けサービスに加え、教育機関向けサービス提供も行っており200校以上に採用されております。
https://kimini.online/company/
・代表取締役社長：杉原 聡
・所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル
・創立：2016年7月
・資本金：12,050万円（資本準備金含む）
・事業内容：オンライン英会話スクール事業
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開