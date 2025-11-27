エー・ディー・ワークス 「U residence 恵比寿」にて CASBEE(R)不動産評価認証の最高ランク「Sランク」を取得

株式会社ADワークスグループ

株式会社ＡＤワークスグループ（本社：東京都千代田区､代表取締役社長CEO：田中秀夫）の子会社で、収益不動産事業の中核をなす株式会社エー・ディー・ワークス（本社：東京都千代田区､代表取締役社長：鈴木俊也、以下「ADW」）は、保有する居住用物件「U residence恵比寿」において、当社初となるCASBEE(R)不動産評価認証「Sランク」を取得いたしました。

今後も、商品である建物の環境性能の明示や、環境ニーズに沿った事業を通じた社会課題の解決に取り組み、サステナブルな社会の実現に向けた事業を推進いたします。

1. CASBEE(R)とは

CASBEE(R)（建築環境総合性能評価システム）は、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮、室内の快適性、景観への配慮等の建物品質を総合的に評価するシステムです。CASBEE(R)には評価対象に応じて、建築・戸建・不動産・ウェルネスオフィス・街区の種別があり、その評価水準に応じて５段階の評価ランク（Ｓ・Ａ・B+・B-・C）が設けられています。

2.当社では初のCASBEE(R)最高ランク取得、商品の環境性能について精緻に検証

今回は、居住用物件「U residence恵比寿」において、CASBEE(R)不動産評価認証「Sランク」を取得いたしました。CASBEE(R)不動産評価認証では、物件の総合的な環境性能が評価されるため、防犯や植栽管理などの管理面も評価のポイントとなります。取得にあたり、建物の性能や管理運営に関する精緻な資料を認証機関に提出し、当社初となる最高ランクの評価の取得に繋がりました。

▲改修を実施した「U residence恵比寿」共用部

ADWは、保有する物件への環境認証取得を積極的に続けています。物件の環境性能を明示することで、社会やお客様に対して責任ある商品の提供につながると考えております。今後も、当社グループが保有・開発する不動産に対して適切な商品企画を施し、環境認証を取得すること等により、優良な収益不動産の提供に努めます。

物件概要

物件名：U residence 恵比寿

所在地：東京都目⿊区三田⼆丁目13番16号（住居表示）

敷地面積：209.92平方メートル （63.5坪）

延床面積：416.33平方メートル （125.93坪）

構造規模：鉄筋コンクリート造 陸屋根4階建

竣工：2016年2月

環境認証取得実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/31_1_91525057865df91dd3db06659f527760.jpg?v=202511270457 ]

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/