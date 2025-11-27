株式会社シイエヌエス(本社：東京都品川区、代表取締役社長：関根 政英、以下「当社」)は、ベトナムでICTソリューションを提供するNTQ Solution JSC.(本社：ベトナム・ハノイ、President and CEO：Pham Thai Son、以下「NTQ社」)と、日本市場におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)、AI、システムモダナイゼーション領域での協業強化に向け、戦略的協力覚書(MOU)を締結しましたのでお知らせいたします。





NTQ社 President and CEO Pham Thai Son(左)、シイエヌエス社 代表取締役社長 関根 政英(右)









【MOU締結の背景】

国内企業のDX需要は引き続き高い一方、IT・デジタル人材の不足が深刻化しています。当社は2030年度に向けた目標として掲げる「売上150億円・営業利益率12％以上の達成」「グローバルネットワークの拡大とサービス提供能力の強化」を実現するため、技術面での専門性強化と、柔軟なリソース拡張が重要なテーマとなっております。

今回締結した本MOUにより、当社はNTQ社を主要な技術パートナーかつグローバル開発体制の中核として位置づけ、両社の強みを活かした協力を進めてまいります。









【協力内容(概要)】

当社とNTQ社は、以下の分野での協業を推進します。

1.高品質人材育成とオフショア開発センター(ODC：Offshore Development Center)の構築

・NTQ社がベトナムに当社向け開発体制を構築し、ServiceNow、AI、ERP、Cloudなど高度スキルを持つエンジニアを提供

2.システムモダナイゼーション領域での協力

・当社が日本顧客向けのコンサルティング・管理を担当し、NTQ社が技術実行を担う共同体制を構築

3.ERP(特にOracle ERP)事業の拡大

・NTQ社のERPコンサルタント・エンジニアと連携し、当社のERP事業を強化

4.AIソリューションの共同開発

・NTQ社のAIソリューションを当社サービスへ統合し、日本市場向けの共同AIソリューション開発を推進









【今後の展望】

今回のMOUを起点として、両社は段階的に協力体制を強化し、日本市場におけるDX・AI・システムモダナイゼーション領域の価値提供を拡大してまいります。

当社は引き続き、グローバルパートナーとの連携を通じて、顧客の業務変革を支援する高付加価値サービスの提供に取り組んでまいります。









【代表者コメント】

■シイエヌエス 代表取締役社長 関根 政英

今回の協力覚書の締結は、当社が掲げる2030年度の長期ビジョンおよび中期経営計画の実現をさらに加速させる重要な取り組みです。

NTQ社が持つ高度な技術力やグローバル開発体制と、当社の提供価値を組み合わせることで、DX・AIをはじめとする先端IT領域における競争力を一層強化できると確信しております。

両社の強みを生かし、企業の業務変革に寄り添うサービスを今後さらに拡充してまいります。





■NTQ社 President and CEO Pham Thai Son

このたび、業界への共通の関心を有し、NTQの「お客様への価値提供の哲学」に深く共感していただいている日本のパートナーであるシイエヌエス社と、戦略的パートナーシップを締結できますことを大変嬉しく存じます。

本協業は、NTQの日本市場における事業基盤を一層強化するとともに、「Global IT Service Provider」の実現に向けた重要な戦略目標の達成を加速させるものです。また、当社の開発力とシイエヌエス社の市場知見を組み合わせることで、日本企業の変革に寄与する新たな価値を共創できると確信しております。

両社の協業が、具体的な成果と双方の成功につながることを心より期待しております。









＜株式会社シイエヌエスについて＞

社名 ： 株式会社シイエヌエス

所在地 ： 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル 5階

代表者 ： 関根 政英

事業内容： アプリケーションシステムの設計・開発、システムインフラの構築、システムコンサルティング、DXコンサルティング

設立 ： 1985年7月

URL ： https://www.cns.co.jp/





＜NTQ Solution JSC.について＞

社名 ： NTQ Solution JSC.

所在地 ： 10F, Tower B, Song Da Building (HH4), Pham Hung Street, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

代表者 ： Pham Thai Son

事業内容： ソフトウェア開発サービス、BPOサービス、インテグレーション＆ソリューション、R&D

設立 ： 2011年6月

URL ： https://ntq.com.vn/