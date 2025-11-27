尼崎市農業公園花畑エリア　コスモスが咲き始めました

尼崎市農業公園の花畑エリアに植えている、コスモスが咲き始めています。花畑エリアでは、季節の花を、農業公園ボランティアの方々にご協力いただいて植えており、例年秋から冬の初めにかけてはコスモスを咲かせています。既に昨年より多くの花が開花しており、現在は５分咲き程度の開花状況ですが、蕾がたくさんあるため、これからどんどん咲いていき、12月初旬から12月中旬ごろまで見頃が続く見込みです。

１ 農業公園の概要

全体面積約3.7ヘクタール。所在地は尼崎市田能5丁目12-1。

「花の名所」として親しまれ、尼崎市内に限らず、市外からのお問い合わせや来園者も多くあります。

園内には、ボタン園・ハナショウブ園・バラ園・花畑エリアが整備されているほか、ウメやサクラが園路

沿いに植えられています。また、園内には芝生広場もあり、軽い運動やレジャーシートを広げてくつろぐ

こともできます。

現在は農業公園再整備に向けて、順次、園内工事を実施しております。ご不便をおかけしますが、ご理

解・ご協力をお願いします。

２ 農業公園へのアクセス

ＪＲを利用の場合、ＪＲ猪名寺駅から阪神バス20番「東園田行き」に乗車、「田能西」で降車後徒歩５

分。阪急を利用の場合、阪急園田駅から阪神バス20番「ＪＲ猪名寺行き」に乗車、「田能西」で降車後徒

歩５分。田能西バス停からは「田能っ子保育園」のある交差点を北に向かってください。車を利用する場

合、駐車場あり。収容台数22台、うち２台は身障者用。ご利用時間30分までは無料、30分以上利用の場

合１日400円。