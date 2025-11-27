こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
阪神尼崎駅周辺地区マナー向上・啓発パレード実施
１ 趣旨
安全・安心に集えるまちを目指し、中央地区の地域住民、地元商業者、警察及び行政が協力し、街
頭犯罪の防止や自転車利用・ゴミのポイ捨てなどのマナー向上、はみ出し陳列防止のための啓発パレ
ードを実施します。
２ 実施日
11 月29 日（土）午前11 時から正午頃まで
（阪神尼崎駅前中央公園集合）
３ 実施内容
⑴キックオフ宣言・尼崎市立大庄中学校吹奏楽部によるファンファーレ
⑵主催者代表あいさつ
⑶パレード趣旨説明
⑷パレード経路（別紙のとおり）
中央公園を出発 ⇒ 中央商店街を西進 ⇒ 三和本通商店街を南進
⇒ 折り返して北進 ⇒ 三和本通商店街北入口（尼崎信用金庫難波支店前）で解散
４ 啓発内容
商店街店舗のはみ出し陳列抑制・自転車利用マナーの向上（啓発チラシの配布）、
街頭犯罪・非行等の防止、ごみのポイ捨て防止、防火、人権啓発など
５ 主催
中央・三和・出屋敷商業地区まちづくり協議会、阪神尼あんしんまちづくり協議会、
兵庫県尼崎南警察署、阪神南県民センター、尼崎市
６ 協力
尼崎市立大庄中学校吹奏楽部、尼崎市消防団、株式会社アーキエムズ、尼崎信用金庫