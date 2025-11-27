阪神尼崎駅周辺地区マナー向上・啓発パレード実施

１ 趣旨

　安全・安心に集えるまちを目指し、中央地区の地域住民、地元商業者、警察及び行政が協力し、街

頭犯罪の防止や自転車利用・ゴミのポイ捨てなどのマナー向上、はみ出し陳列防止のための啓発パレ

ードを実施します。

２ 実施日

　11 月29 日（土）午前11 時から正午頃まで

　（阪神尼崎駅前中央公園集合）

３ 実施内容

　⑴キックオフ宣言・尼崎市立大庄中学校吹奏楽部によるファンファーレ

　⑵主催者代表あいさつ

　⑶パレード趣旨説明

　⑷パレード経路（別紙のとおり）

　　中央公園を出発 ⇒ 中央商店街を西進 ⇒ 三和本通商店街を南進

　　⇒ 折り返して北進 ⇒ 三和本通商店街北入口（尼崎信用金庫難波支店前）で解散

４ 啓発内容

　商店街店舗のはみ出し陳列抑制・自転車利用マナーの向上（啓発チラシの配布）、

　街頭犯罪・非行等の防止、ごみのポイ捨て防止、防火、人権啓発など

５ 主催

　中央・三和・出屋敷商業地区まちづくり協議会、阪神尼あんしんまちづくり協議会、

　兵庫県尼崎南警察署、阪神南県民センター、尼崎市

６ 協力

　尼崎市立大庄中学校吹奏楽部、尼崎市消防団、株式会社アーキエムズ、尼崎信用金庫

 