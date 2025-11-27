ローランド株式会社は、音楽教育の発展と社会貢献を目的として、浜松市の聖隷クリストファー小学校(学校法人 聖隷学園)に電子管楽器「Aerophone mini(エアロフォン・ミニ AE-01)」50台を寄贈しました。





電子管楽器「Aerophone mini」





聖隷クリストファー小学校









ローランドでは、社会全体のサステナビリティ向上に貢献する方針のもと、「教育・芸術活動への支援」を重要なテーマとして掲げ、次世代の音楽文化の発展に貢献する活動を続けています。今回の取り組みでは、学校教育の場における電子管楽器の可能性を探りながら、子どもたちに新しい音楽体験を提供し、創造力を育むことを目指しています。また、この活動を通じてローランド・ブランドの認知を高め、地域社会への貢献を果たしてまいります。





寄贈先：聖隷クリストファー小学校(静岡県浜松市中央区三方原町3453)

寄贈品：電子管楽器「Aerophone mini(AE-01)」50台

寄贈式：2025年11月26日(水)13:10～13:40(全校児童集会にて)





今回寄贈した「Aerophone mini」は、同校の音楽授業で使用し、児童たちに新しい楽器に触れる演奏体験を楽しんでいただきます。また、2025年度の卒業式では、同校の児童による「Aerophone mini」を使った演奏が予定されています。これらの取り組みを進めるにあたり、ローランドの社員が演奏方法の指導を行い、練習の視察や、卒業式での演奏サポートを行う予定です。





執行役員 山里尚和より生徒代表に目録贈呈





ローランド社員による奏法レクチャーの様子









●ローランド株式会社 代表取締役社長 蓑輪 雅弘のコメント

聖隷クリストファー小学校に「Aerophone mini」をお届けできることを大変嬉しく思います。ローランドは創業以来、電子楽器を通じて音楽の楽しさを広げることを使命としてきました。今回の寄贈が、子どもたちに新しい音楽体験を提供し、未来に向けての創造力を育む機会となることを願っています。

創業翌年の1973年に初めての工場を設立し、2005年に本社を移転した浜松の地は、ローランドにとって地域の皆さまとともに歩んできた大切な場所です。今後も教育や芸術活動を支援するとともに、ローランドのブランド・メッセージである“WE DESIGN THE FUTURE”が示すように、未来にむけての地域文化の発展に努めてまいります。









●聖隷クリストファー小学校 校長 太田 雅子さまのコメント

この度、ローランド社よりエアロフォン50台という、まことに多大なご寄贈を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。「子どもたちに心から音楽を楽しませたい、生涯にわたり音楽を楽しめる心を育てたい」と願う本校にとって、最先端の電子楽器であるエアロフォンは、音楽教育の内容を飛躍的に充実させる上で大きな夢と希望を与えてくれるにちがいありません。この素晴らしい楽器の多様な音色や表現方法を活用し、児童一人ひとりの感性や創造力を育む質の高い音楽教育を実践していきたいと考えます。









●電子管楽器「Aerophone mini(AE-01)」製品概要

「Aerophone mini」は、初心者でも簡単に演奏できる電子管楽器です。リコーダーに似たシンプルな運指で、すぐに音を出せる設計。軽量で持ち運びやすく、ヘッドホン対応で静かに練習できます。サックスやフルートなど6種類の音色を搭載し、専用アプリとBluetooth(R)接続で50種類以上の音色を追加可能。スマートフォンに保存されている楽曲を再生しながら一緒に演奏したり、アプリのレッスン機能で楽しく学べます。

製品ページ： https://www.roland.com/jp/products/aerophone_mini/









●聖隷クリストファー小学校について

聖隷クリストファー小学校は、浜松市にある私立校で、国際バカロレア(IB)PYP認定校として英語イマージョン教育と探究型学習を実践しています。「隣人愛」を建学の精神に、国際社会に貢献できる人材育成を目指し、2026年には小・中・高一貫校「聖隷グローバルスクール」への移行を予定しています。

ウェブサイト： https://www.seirei.ac.jp/elementary-school/









●ローランドについて

ローランド株式会社は、デジタルピアノ、シンセサイザー、電子ドラム、ギター関連製品、アンプ、DJ機器、映像・音響機器などを開発・製造している電子楽器メーカーです。1972年の設立以来、最先端の技術で新しい「音」を常に追求しながら、世界初、国産初の製品を数多く創出。プロ・ミュージシャンからアマチュア・ユーザーまで、世界中のクリエイティブな人々とともに未来を創る「WE DESIGN THE FUTURE」をブランド・メッセージとして掲げ、音楽や映像の新たな可能性を切り拓いています。

ウェブサイト： https://www.roland.com/jp/

ローランド・サステナビリティ・ページ： https://www.roland.com/jp/sustainability/









※製品画像は、ニュースリリース・ページ https://www.roland.com/jp/news/1178/ よりダウンロードいただけます。

※文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

※Bluetooth(R)のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ローランドはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。





※このニュースリリースに記載されている情報は、発表日時点のものです。発表日以降に変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。