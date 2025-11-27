第26回「ミツバチの絵本コンクール」イラスト（さし絵）部門、最終選考が開始！

株式会社 山田養蜂場

株式会社山田養蜂場（本社：岡山県苫田郡鏡野町、代表：山田英生）は、「第26回 ミツバチの絵本コンクール」イラスト（さし絵）部門において、最終選考作品16点を対象とした一般投票を開始しました。

投票期間は2025年11月14日（金）～12月8日（月）午前９時までです。

「ミツバチの絵本コンクール」は、ミツバチや自然環境の大切さをテーマとした絵本作品を募集する取り組みで、今年で26回目を迎えます。本年度のストーリー部門には600点以上の応募が寄せられ、その中から最優秀作品「ぼくは888」（一般の部）、「ありがとうのひみつ」（子どもの部）が決定しました。この物語を題材に、全国から293点のさし絵が集まり、最終候補として16点を選出。これらの中から最優秀作品を決定します。

本年度はストーリー部門に続き、イラスト（さし絵）部門でも初めて一般投票を導入しました。多くの方々に絵本づくりに関わっていただくことで、自然環境の大切さについて関心を高めていただくことを目的としています。

最終選考16点のさし絵作品はいずれも、本年度の最優秀ストーリー作品をもとに制作されたものです。一般投票の結果と審査員評価を総合的に判断し、最優秀賞を決定します。一般の部で最優秀賞に選ばれた作品は絵本化され、当社の社会貢献活動の一つである書籍寄贈活動「みつばち文庫」を通じて全国の小学校へ寄贈される予定です。

■「ミツバチの絵本コンクール」 イラスト（さし絵）部門 一般投票概要

・投票対象：最終選考の対象となる作品

（一般の部：8作品、子どもの部：8作品 合計16作品）

・投票期間：2025年11月14日(金)～2025年12月8日(月)午前９時まで

・投票方法：コンクールWEBサイトの投票フォームよりご投票ください。

http://beekeeper.3838.com/activity/ehon/

・投票者に抽選ではちみつ紅茶をプレゼント：ご投票いただいた方の中から、抽選で10名様に「HONEY LOVE はちみつ紅茶 カフェイン80％カット」（12包入り）をプレゼントいたします。

絵本コンクールの最終結果発表は、一般投票と審査員評価を総合的に判断し、2025年12月下旬～1月中旬に、上記コンクールWEBサイトにて発表予定です。

※ご投票はお一人様一回のみ有効です。複数回投票された場合は、無効となりますのでご注意ください。

※WEB専用フォームからの投票のみ受け付けております。お電話・メール等での投票は受け付けておりません。

※抽選の当選者発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。当選結果に関するご質問にはお答えできません。ご了承ください。

※賞品の発送は、2026年1月頃に予定しています。賞品の発送先は日本国内に限らせていただきます。

■選考作品 一覧

＜一般の部／課題作品「ぼくは888」 表紙＋2場面＞

＜子どもの部／課題作品「ありがとうのひみつ」 表紙＞

■「ミツバチの絵本コンクール」について

ミツバチや自然環境の大切さをテーマとした絵本作品を募集する取り組みです。

当コンクールではまず、絵本のストーリー作品を募集します。その後、ストーリー部門の最優秀賞に選ばれた作品の内容に合わせたイラスト（さし絵）を募集する2段階形式で行います。

ストーリー部門およびイラスト（さし絵）部門の一般の部で最優秀賞に選ばれた作品は絵本化し、「みつばち文庫」として全国の小学校に寄贈しています。

これまでに絵本化した作品■みつばち文庫について

当社では、子供たちに豊かな心を育んでもらいたいと願いを込めて、書籍セットを毎年約2,000校に寄贈する社会貢献活動「みつばち文庫」を、1999年から続けています。

これまでに延べ71,943校、76万冊以上の書籍を寄贈しています。

前回の絵本コンクール一般の部で最優秀作品に選ばれた『はちみつホテル』は書籍化し、今年度の「みつばち文庫」の1冊として全国の小学校に寄贈予定です。

【みつばち文庫概要】

http://beekeeper.3838.com/activity/bunko/