実務から生まれた「現場発DX」!! 人事・勤怠・経理を統合し、生産性を最大化する統合管理システム「Brain」リリース

～人事・勤怠・経理・文書管理・AIチャットボットを一元化。

“管理負担ゼロ”を目指し、社員の時間と生産性を最大化～

エコノハホールディングス株式会社統合管理システム「Brain（ブレイン）」

大阪市のエコノハブレイン株式会社（代表者：代表取締役 上田 司）は、

「管理に追われる働き方を終わらせる」という強い理念のもと 、

企業のバックオフィス業務をオールインワンで統合する

統合管理システム「Brain（ブレイン）」を2025年10月1日より正式に提供開始しました 。

※以下、「Brain」と表記します。

ツール乱立による情報散在 、引継ぎの煩雑化、

そして社員が膨大な「調べる時間」に費やす非生産的な現状 。

「Brain」は、こうした企業の深刻な課題を

現場発想で解決するために誕生したプラットフォームです 。

人事、勤怠、給与、経理、契約、申請、そして文書管理に至るまで 、すべての情報を一元化するだけでなく、Brain内のデータを横断検索して即座に回答するAIチャットボットを標準搭載 。

“企業専用ナレッジを活かすAI” が、社内問い合わせや情報検索を自動化し、

社員が本来の価値を生む業務に集中できる環境を実現します 。

開発背景：管理に追われる企業を救う「現場発のDX」

近年、企業の管理業務は年々複雑化し、対応するために各領域で個別のツールが次々と導入されてきました 。しかし、その結果、新たな課題が生まれています 。

その結果、

・運用破綻の危機 … ツールが増えすぎた結果、連携が取れず運用が破綻しかけている 。

・情報がブラックボックス化 … ツールや部署間の情報が分断され、社員の「調べる時間」が膨張。

・脱Excel・紙依存からの脱却不可 … 新しいツール導入後も、紙やExcelへの依存から脱却できない。

という新たな負担が発生しています。

当社グループも同様の課題を抱えていたからこそ 、

「現場が本当に使える統合システム」 として、日々の実務運用改善から生まれたのが「Brain」です 。

統合管理システム「Brain」の３つの価値

1. バックオフィスをひとつに

勤怠、給与、契約、入金、申請、通知、議事録、通知まで 。

分散していたすべての管理を統合し、データ連携の手間や二重入力を根絶 。

業務導線が劇的に改善し、月末・月初業務の工数を大幅に削減 。

2. 社内データに精通したAIチャットボット

AIチャットボットがBrain内の従業員情報や契約、勤怠、入金履歴等を参照し回答。

“聞かれる時間”が消え、社内ナレッジが生きる環境が実現。

3. 操作性と導入性

ログインすればすぐ使えて、スマホでも快適。

中小～多拠点企業まで対応できる柔軟性。

■ 主要機能

＜労務管理＞

・従業員管理

・勤務／残業／有給管理

・給与／賞与／退職金管理

＜ワークフロー＞

・申請管理／承認フロー

・業務改善提案管理

＜財務管理＞

・入金照合・確認

・支払管理

・領収証管理

＜ドキュメント／情報管理＞

・契約書管理

・名刺管理

・社内お知らせ配信

＜運用支援＞

・シフト管理

・ライフプラン管理

＜AIアシスト＞

・AI議事録生成・要約

・AIチャットボット

（Brain内データを横断し回答）

・過去情報検索

統合管理システム「Brain」主な機能

■ サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60138/table/12_1_f00d0fba7e855e90cb60f05d0479ddb9.jpg?v=202511270457 ]

■統合管理システム「Brain」紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EixXW1oaio8 ]

「管理に追われる働き方」を終わらせませんか？

「Brain」は、お客様の情報をひとつにまとめ、

必要なときに必要な情報をAIが届ける未来の業務基盤です 。

私たちが目指すのは、人が本来の価値を生む業務に集中できる環境です 。

現在、ツールの乱立、情報散在、社員の調べる時間の増加にお悩みの企業様は、

ぜひ一度お問い合わせください。

↓詳しくはこちら↓統合管理システム「Brain」サービスサイト↓

（ https://econoha-brain.company/brain_system/ ）

今後の展望

・電子契約／電子帳簿保存法連携

・BI／経営分析ダッシュボード

・AI自動入力・自動照合

・多拠点統合管理強化

企業の管理基盤として継続的に進化していきます。

代表者コメント

私たちは「管理に追われる働き方を終わらせたい」と考えています。

「Brain」は、企業の情報をひとつにまとめ、

必要なときに必要な情報をAIが届ける未来の業務基盤です。

人が、本来の価値を生む業務に集中できる環境を。

「Brain」はそのためのプラットフォームです。

- エコノハブレイン株式会社 代表取締役 上田司

セキュリティ対策

安心・安全！ エコノハブレイン株式会社は情報セキュリティ国際規格ISO 27001認証取得企業で、

お客様の大切な情報を守ります！エコノハブレインは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である ISO/IEC 27001:2023 の認証を取得しています。

ISO 27001とは？

情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格

情報セキュリティに関するリスクを管理し、機密性・完全性・可用性を維持するための枠組み

エコノハブレインのセキュリティ対策

・権限・アクセス管理

・データ暗号化

・監査ログ

・従業員セキュリティ教育

これらの対策により、エコノハブレインはお客様の大切な情報をしっかりと保護し、安心してサービスをご利用いただける環境を提供しています。今後も情報セキュリティの強化に努め、信頼性の高いサービスを継続して提供してまいります。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ダウンロード資料：統合管理システム「Brain」資料.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d60138-12-2272df0c4d6019ce60da02c470547c55.pdf

ーーーーーーーーーーーーーーーー

エコノハブレイン株式会社

事業内容：DX支援・AIシステム開発・クラウドソリューション提供

本社：大阪府大阪市西区新町1-6-23 四ツ橋大川ビル7F

代表者：代表取締役 上田 司

URL：https://econoha-brain.company/