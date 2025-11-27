実務から生まれた「現場発DX」!! 人事・勤怠・経理を統合し、生産性を最大化する統合管理システム「Brain」リリース
統合管理システム「Brain（ブレイン）」
～人事・勤怠・経理・文書管理・AIチャットボットを一元化。
“管理負担ゼロ”を目指し、社員の時間と生産性を最大化～
大阪市のエコノハブレイン株式会社（代表者：代表取締役 上田 司）は、
「管理に追われる働き方を終わらせる」という強い理念のもと 、
企業のバックオフィス業務をオールインワンで統合する
統合管理システム「Brain（ブレイン）」を2025年10月1日より正式に提供開始しました 。
※以下、「Brain」と表記します。
ツール乱立による情報散在 、引継ぎの煩雑化、
そして社員が膨大な「調べる時間」に費やす非生産的な現状 。
「Brain」は、こうした企業の深刻な課題を
現場発想で解決するために誕生したプラットフォームです 。
人事、勤怠、給与、経理、契約、申請、そして文書管理に至るまで 、すべての情報を一元化するだけでなく、Brain内のデータを横断検索して即座に回答するAIチャットボットを標準搭載 。
“企業専用ナレッジを活かすAI” が、社内問い合わせや情報検索を自動化し、
社員が本来の価値を生む業務に集中できる環境を実現します 。
開発背景：管理に追われる企業を救う「現場発のDX」
近年、企業の管理業務は年々複雑化し、対応するために各領域で個別のツールが次々と導入されてきました 。しかし、その結果、新たな課題が生まれています 。
その結果、
・運用破綻の危機 … ツールが増えすぎた結果、連携が取れず運用が破綻しかけている 。
・情報がブラックボックス化 … ツールや部署間の情報が分断され、社員の「調べる時間」が膨張。
・脱Excel・紙依存からの脱却不可 … 新しいツール導入後も、紙やExcelへの依存から脱却できない。
という新たな負担が発生しています。
当社グループも同様の課題を抱えていたからこそ 、
「現場が本当に使える統合システム」 として、日々の実務運用改善から生まれたのが「Brain」です 。
統合管理システム「Brain」の３つの価値
1. バックオフィスをひとつに
勤怠、給与、契約、入金、申請、通知、議事録、通知まで 。
分散していたすべての管理を統合し、データ連携の手間や二重入力を根絶 。
業務導線が劇的に改善し、月末・月初業務の工数を大幅に削減 。
2. 社内データに精通したAIチャットボット
AIチャットボットがBrain内の従業員情報や契約、勤怠、入金履歴等を参照し回答。
“聞かれる時間”が消え、社内ナレッジが生きる環境が実現。
3. 操作性と導入性
ログインすればすぐ使えて、スマホでも快適。
中小～多拠点企業まで対応できる柔軟性。
■ 主要機能
＜労務管理＞
・従業員管理
・勤務／残業／有給管理
・給与／賞与／退職金管理
＜ワークフロー＞
・申請管理／承認フロー
・業務改善提案管理
＜財務管理＞
・入金照合・確認
・支払管理
・領収証管理
＜ドキュメント／情報管理＞
・契約書管理
・名刺管理
・社内お知らせ配信
＜運用支援＞
・シフト管理
・ライフプラン管理
＜AIアシスト＞
・AI議事録生成・要約
・AIチャットボット
（Brain内データを横断し回答）
・過去情報検索
統合管理システム「Brain」主な機能
■ サービス概要
■統合管理システム「Brain」紹介動画
「管理に追われる働き方」を終わらせませんか？
「Brain」は、お客様の情報をひとつにまとめ、
必要なときに必要な情報をAIが届ける未来の業務基盤です 。
私たちが目指すのは、人が本来の価値を生む業務に集中できる環境です 。
現在、ツールの乱立、情報散在、社員の調べる時間の増加にお悩みの企業様は、
ぜひ一度お問い合わせください。
↓詳しくはこちら↓統合管理システム「Brain」サービスサイト↓
（ https://econoha-brain.company/brain_system/ ）
今後の展望
・電子契約／電子帳簿保存法連携
・BI／経営分析ダッシュボード
・AI自動入力・自動照合
・多拠点統合管理強化
企業の管理基盤として継続的に進化していきます。
代表者コメント
私たちは「管理に追われる働き方を終わらせたい」と考えています。
「Brain」は、企業の情報をひとつにまとめ、
必要なときに必要な情報をAIが届ける未来の業務基盤です。
人が、本来の価値を生む業務に集中できる環境を。
「Brain」はそのためのプラットフォームです。
- エコノハブレイン株式会社 代表取締役 上田司
セキュリティ対策
安心・安全！ エコノハブレイン株式会社は情報セキュリティ国際規格ISO 27001認証取得企業で、
お客様の大切な情報を守ります！エコノハブレインは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である ISO/IEC 27001:2023 の認証を取得しています。
ISO 27001とは？
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格
情報セキュリティに関するリスクを管理し、機密性・完全性・可用性を維持するための枠組み
エコノハブレインのセキュリティ対策
・権限・アクセス管理
・データ暗号化
・監査ログ
・従業員セキュリティ教育
これらの対策により、エコノハブレインはお客様の大切な情報をしっかりと保護し、安心してサービスをご利用いただける環境を提供しています。今後も情報セキュリティの強化に努め、信頼性の高いサービスを継続して提供してまいります。
エコノハブレイン株式会社
事業内容：DX支援・AIシステム開発・クラウドソリューション提供
本社：大阪府大阪市西区新町1-6-23 四ツ橋大川ビル7F
代表者：代表取締役 上田 司
URL：https://econoha-brain.company/