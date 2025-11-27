フィルター交換不要で経済的！プラズマの力で強力消臭する次世代コンパクト消臭機『PURRAIR2』2025年11月25日(火)よりMakuakeにて先行販売開始
生活家電および雑貨の企画・販売を手掛けるValiantx Co., Ltd.(代表：KIM TAE HYUN)は、プラズマ技術を活用した小型空気清浄・脱臭機『PURRAIR2』を、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて2025年11月25日(火)より先行発売いたしました。本製品は、クラウドファンディングで注目を集めた前作からさらに進化し、「ニオイケアを、もっと手軽に、もっと経済的に」をコンセプトに開発されました。
近年、ペットとの共生や在宅時間の増加により、室内の「ニオイ」に対する意識が高まっています。しかし、従来の空気清浄機は「本体が大きく場所を取る」「フィルター交換のランニングコストがかかる」といった課題がありました。『PURRAIR2』は、これらの悩みを解消するために誕生しました。フィルターを使わず「プラズマ」の力でニオイの元を分解するため、消耗品の交換が不要。さらに、手のひらサイズのコンパクト設計により、トイレや玄関、ペットのトイレスペースなど、ニオイが気になる狭い場所にも設置が可能です。
■『PURRAIR2』の特長
1.プラズマ技術による強力な消臭・空気浄化
『PURRAIR2』は、プラズマを利用して空気中の粒子をイオン化するイオナイザ方式を採用しています。独自設計の電子回路がファンとプラズマ発生電流を効果的に制御し、プラズマ活性種の生成を最適化。これにより、有害ガスや悪臭の原因物質に直接アプローチし、強力に脱臭・低減します。
※プラズマとは一定の距離に配置された二つの電極間に高電圧を発生させ、プラズマ放電を起こす技術です。この時に発生する電子やイオン、そして強力な酸化力を持つ活性酸素種(ラジカル)などの「プラズマ活性種」が、有害物質やニオイの原因分子に作用し、分解・浄化することをプラズマ現象といいます。
2.32dBの静音設計
動作音はわずか32dB(深夜の郊外や鉛筆での執筆音程度)の静音設計です。寝室や書斎、赤ちゃんのいる部屋でも、音を気にすることなく24時間安心してご使用いただけます。
3.フィルター交換不要で経済的
一般的な空気清浄機と異なり、定期的なフィルター交換が一切不要です。簡単なメンテナンスだけで半永久的に使用できるため、追加費用がかからず、非常に経済的です。ゴミも出ないため環境にも配慮した設計となっています。
4.置き場所を選ばないコンパクト設計
高性能でありながら、片手で持てるほどのコンパクトサイズを実現しました。コンセントがある場所ならどこでも設置可能。大型の清浄機が置けなかったトイレ、下駄箱の上、キッチン、ペットケージの横など、ニオイの発生源へピンポイントにアプローチできます。
■販売概要
販売開始日 ： 2025年11月25日(火)
販売終了日 ： 2025年12月28日(日)
販売プラットフォーム： Makuake(マクアケ)
販売ページ ： https://www.makuake.com/project/purrair2/
割引情報 ： 超早割・早割など最大40％OFFの特別価格で提供
■会社概要
商号 ： Valiantx Co., Ltd.
代表者 ： 代表 KIM TAE HYUN
所在地 ： Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
設立 ： 2018年
公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@purrit4668
■注意事項
※本製品は空気環境の改善を目的とした家電製品です。
※脱臭効果は使用環境(広さ、ニオイの種類・強さ)により異なります。