不動産投資型クラウドファンディング「TASUKI FUNDS」タスキ キャピタル重視型 第15号ファンド#1の投資募集のお知らせ

株式会社タスキホールディングス

株式会社タスキホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏村 雄）のグループ会社である株式会社タスキ（本社：東京都港区、代表取締役社長：村田浩司、以下、タスキ）は、不動産投資型クラウドファンディングサービス「TASUKI FUNDS」において、2025年12月2日より「タスキ キャピタル重視型 第15号ファンド＃1」の投資募集をいたしますので、お知らせします。

◆ ファンド概要

「タスキ キャピタル重視型 第15号ファンド#1」（以下、本ファンド）は、東京都中野区の土地を本ファンドが取得し、建築確認済証の取得、着工するまでの期間を運用期間とします。一般的な不動産クラウドファンディングは12～24ヶ月の運用期間の商品が多い中で、本ファンドは約6ヶ月と短期間の運用であることで投資しやすい商品となっております。

◆ 「タスキ キャピタル重視型 第15号ファンド＃1」募集要項

◆ タスキの高いプロジェクト遂行力による不動産開発

不動産開発は、用地取得からはじまり、建築確認等の各種許認可の取得や建築の着工から竣工、物件販売までの工程において、様々な業務があり、専門性の高い事業遂行能力が求められます。

本プロジェクトは東京都中野区、東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅から徒歩7分、JR中央・総武線、東京メトロ東西線「中野」駅から徒歩8分、東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅から徒歩10分に位置しており、3路線3駅が利用可能です。「東京」駅や「大手町」駅をはじめ、「新宿」駅、「銀座」駅、「池袋」駅といった主要各駅まで直通でアクセス可能な交通利便性に優れるプロジェクトとなっております。タスキは一級建築士事務所登録に加え、特定建設業の許可を取得しており、社内の専門性の高い人材によってゼネコンとのスムーズな調整やスケジュール管理が可能であること、これまでタスキが培ったノウハウを最大限に活かしたプロジェクトの遂行能力等により、建物の竣工、その後の不動産売却までを円滑に進めることが可能となっております。

◆ 優先劣後方式を採用

本ファンドは優先劣後方式により、投資家の皆様へは優先出資分として150口を募集します。一方、タスキは50口を劣後出資いたします。万一、損失が発生した場合、タスキが先に損失部分を負担しますので、投資家の皆様は、タスキより優先して出資金の返還を受けることができます。

◆ 「TASUKI FUNDS」とは

「TASUKI FUNDS」は東証上場企業である株式会社タスキホールディングスのグループ会社が運営する少額不動産投資サービスです。「TASUKI FUNDS」では、主に開発中の物件を対象に、今まで個人では難しかった一棟レジデンスや商業ビルへの不動産投資機会を1口10万円から提供しており、オンライン上ですべての手続きが可能です。

「TASUKI FUNDS」の特徴として、運用期間が数ヶ月～1年程度の投資商品が多く、投資家の皆様にとって投資資金の流動性向上のメリットがあります。またタスキの事業の柱でもある不動産開発で培った豊富な知識と経験を武器に、優良な物件をクラウドファンディングの投資対象としてきた結果、2025年10月末までに運用が終了した「TASUKI FUNDS」につきましてはすべて元本割れすることなく出資金が償還（一部、償還手続き中のものを含む）されています。

リスク等、本投資商品の詳細については、以下のサービスサイトにてご確認ください。

サービスサイト：https://tasuki-funds.jp/

◆ 株式会社タスキの会社概要

『タスキで世界をつなぐ』を企業理念に掲げる株式会社タスキは、新築投資用IoTレジデンスの企画開発を中心に、不動産テック領域で事業を展開しています。

アナログな商習慣が未だ残る不動産業界をテクノロジーの力で変革し、‟ライフプラットフォーマー”として、 人々の豊かな暮らしを実現させていきます。

社名 ：株式会社タスキ

代表者：代表取締役社長 村田 浩司

URL ：https://tasukicorp.co.jp/

本社 ：東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル2F

設立 ：2013年8月12日

免許等：不動産特定共同事業許可番号 金融庁長官・国土交通大臣第99号

宅地建物取引業/国土交通大臣(2)第9357号

一級建築士事務所/東京都知事登録第62332号

特定建設業/東京都知事許可（特-5）第149863号

投資助言・代理業、第二種金融商品取引業/関東財務局長（金商）第3323号

◆ 株式会社タスキホールディングスの会社概要

『人を起点に。空間をデジタルに。未来を変える仕組みをつくる。』をミッションとして、2024年4月1日に株式会社タスキと株式会社新日本建物の経営統合によって設立いたしました。デジタル技術の活用により、不動産価値流通において業界を問わない価値の提供と、その基盤となるプラットフォーム構築を実現いたします。

社名 ：株式会社タスキホールディングス

代表者：代表取締役社長 柏村 雄

URL ：https://tasuki-holdings.co.jp/

本社 ：東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル7F

設立 ：2024年4月1日