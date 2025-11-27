北海道札幌を中心に「シロクマベーカリー」「シロクマ三日月珈琲」「シロクマベーカリー＆」「焼き立て塩パンとスコーンの店SiOKUMA BAKERY」など4ブランド業務委託含め9店舗のベーカリー事業を展開する、シロクマ北海食品株式会社(本社：〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通20丁目南8-3、代表取締役：渡邊 智紀)は、R＆Iカンパニーリミテッド株式会社(所在地：〒064-0920 北海道札幌市中央区南20条西8丁目2-24、代表取締役：斎藤 浩三)と、この度フランチャイズ契約を締結し、2025年12月5日(金)、本店、南39条石山通店、釧路店、伏古店ではオープンと同時に連日大行列を作った、『焼き立て塩パンとスコーンの店「SiOKUMA BAKERY 旭川春光店」』(〒070-8639 北海道旭川市春光町10)をオープンします。「シロクマベーカリー」は前身の「レモンベーカリー」から数えると27年の歴史あるベーカリーショップです。旭川春光店限定メニュー「直火ウインナーの塩パンドッグ(336円)」で、外はカリッ、中はモチっとした塩パンにジューシーなウインナーをサンドしました。バターの塩気とウインナーの旨味が相性抜群です。

28年目を期にシンプルかつ人気のトレンドになっている“塩パン”にフューチャーした専門店を立ち上げることにしました。また大人気有名店「ミルクドドレイク」、「マルヤマベーグルLOOP」「発酵ミルクバター本舗」などを手掛けた「hanninmae」が商品、デザインなどをトータルプロデュース。

北海道の先鋭の職人たちが力を合わせ、旭川からブランドを通し、笑顔をお届けします。





「SiOKUMA BAKERY」

本店行列の様子

LINE二次元コード

名物塩パン

ふわふわ生クリーム

自家製ティラミス

チョコスコーン

ロゴ





【焼き立て塩パンとスコーンの店「SiOKUMA BAKERY」について】

SiOKUMA BAKERYのパンは、北海道産小麦「みのりのちから」と「はるきらり」を使用し、シンプルな生地にバターを巻き込んで作られています。普通の塩パンとは異なり、プレッツエル風で、もちもちした食感が楽しめることが特徴的です。









【メニュー紹介】

・店舗限定直火ウインナーの塩パンドッグ 336円

外はカリッ、中はモチっとした塩パンにジューシーなウインナーをサンドしました。バターの塩気とウインナーの旨味が相性抜群です





・名物塩パン 259円

北海道産小麦『みのりのちから』と『はるきらり』使用、プレッツエル風の塩パンのため他の塩パンにはないもちもち感が特徴です





・ふわふわ生クリーム 335円

北海道産生クリーム100％のふわふわなホイップクリームをサンドしました





・自家製ティラミス 378円

北海道産生クリーム100％のホイップクリームを使用した自家製のティラミスクリームをサンドしました





・あんバターサンド 378円

北海道産のつぶあんとバターを贅沢にサンドしました





・トリュフ塩 302円

香り高いトリュフ塩を使用し、シンプルだが贅沢に仕上げた逸品です





・チョコ 367円

コーティングチョコの上へ更にチョコをふりかけ、贅沢にチョコを使用しました





・北海道らうす産めんたいマヨ 389円

北海道羅臼産の明太子をたっぷり使った特製明太マヨを、焼き立ての塩パンにたっぷりサンド。香ばしい海苔をトッピングしました





・練乳塩みるく 367円

濃厚な練乳の甘さと、塩味で絶妙なバランスのミルク風味に仕上げました。





・贅沢ハニーバター 270円

芳醇なバターの香りと濃厚なはちみつの甘みがじゅわっと広がる至福の味わいです。





・塩バタースコーン 302円

北海道産小麦とバターで作った、塩バタースコーンです。ホロホロとした食感が特徴的で、塩がいいアクセントに。たくさん食べたくなるような味に仕上げました





・チョコスコーン 367円

道産小麦を使用した生地にココアパウダーとチョコチップを混ぜ合わせました。バターをふんだんに使用しているとても贅沢なスコーンです





※価格は全て税込です









【食のプロデュース集団「hanninmae」について】

北海道札幌を拠点とし、現在16業態65店舗を日本全国で手掛ける食のプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。





ミルクドドレイク

マルヤマベーグルLOOP

発酵ミルクバター本舗

たこ焼とえび焼なかよし屋

牛羊亭

全国で16業態65店舗プロデュース









URL ： https://www.instagram.com/hanninmae.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==









【店舗概要】

店舗名 ： 焼き立て塩パンとスコーンの店「SiOKUMA BAKERY」旭川春光店

所在地 ： 〒070-8639 北海道旭川市春光町10

定休日 ： なし

営業時間 ： 11～17時

取扱い商品： 塩パン、スコーン 他

価格帯 ： 259円～389円

※価格は変更の可能性あり、税込

TEL ： 050-8889-4481

URL ： https://www.instagram.com/siokumabakery?igsh=dnhyY3RqN2V3MnJp&utm_source=qr









■会社概要

会社名 ： R＆Iカンパニーリミテッド株式会社

代表者 ： 代表取締役 斎藤 浩三

所在地 ： 〒064-0920 北海道札幌市中央区南20条西8丁目2-24

設立 ： 2015年9月

事業内容： BIBoxセールス(コンテナモジュール建築、

トレーラーハウス販売設置施工、BIBoxパートナーFC)