兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』の発売を記念したコラボイベントを、2025年11月1日（土）より開催中です。そしてこの度、「東京ゲームショウ2025」で大好評だった、『ドラゴンクエストI』に登場する闇の覇者“りゅうおう”と一緒に撮影ができる『りゅうおうグリーティングinドラゴンクエスト アイランド』を11月29日（土）限定でいよいよ開催いたします。グリーティング当日、アトラクションがオープンする10時より整理券を配布いたします。整理券に記載された時間に「ドラゴンクエスト アイランド」内、オノコガルド城裏にご集合いただき、“りゅうおう”とのグリーティングに参加いただけます。グリーティングでは、“りゅうおう”との記念撮影ができる他、「東京ゲームショウ2025」でも配布された「りゅうおうのブロマイド風カード」もプレゼントいたします。10月30日（木）に発売となったHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』。『ドラゴンクエストI』で世界を闇に包み込んだ”りゅうおう”とのツーショットが撮れる貴重なチャンスがやってきました！ 「ドラゴンクエスト アイランド」の中で撮影すれば、まさにそこは「ドラゴンクエスト」の世界そのもの！ ドラゴンクエストファンたちよ、ドラゴンクエスト アイランドで子どもの頃の夢を叶えよう！

■『りゅうおうグリーティングinドラゴンクエスト アイランド』 概要

開催日：2025年11月29日（土）全4回①12:00～12:25②13:00～13:25③14:30～14:55④15:30～15:55料金：無料※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要※当日雨天の場合、中止となる場合がございます。※雨天中止による、チケットの払い戻しは致しかねます。予めご了承ください。参加方法：当日11月29日（土）の「ドラゴンクエスト アイランド」入場チケット（ライトチケット、ゴールドチケット、プレミアムチケット、各種セット券）をお持ちの方を対象に、当日10時より、「ドラゴンクエスト アイランド」受付にて整理券を配布いたします。整理券に記載された時刻に、アトラクション内のオノコガルド城裏に集合いただき、グリーティングに参加頂きます。※整理券は無くなり次第終了となります。内容：『ドラゴンクエストI』に登場するキャラクター“りゅうおう”との記念撮影や、東京ゲームショウ2025でも配布していた「りゅうおうのブロマイド風カード」がもらえるグリーティングイベント備考：・「ドラゴンクエスト アイランド」アトラクション受付にて、アトラクション入場チケットを購入または事前予約チケットをご提示いただいた方に、先着で整理券をお渡しいたします。・購入枚数に限らず1グループにつき1枚の整理券配布となります。グループごとにグリーティングと写真撮影を実施させていただきます。・グリーティングに参加時には、参加希望者全員がお揃いの状態でお並びください。・ブロマイド風カードは無くなり次第配布終了となります。HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX