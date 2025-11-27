国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合ブランドメーカーの名古屋モザイク工業株式会社は、2025年11月、輸入タイル販売事業の実績を礎とするネットワーク・開発力・提案力でタイルの可能性を大きく広げる新ブランド『TILURA（ティルラ）』を始動しました。

新ブランド『TILURA』始動

唯一無二のカスタムメイドで時代を越える価値を

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=UVO_gzCTTt8

これまで壁や床に「張る」装飾材であったタイルは、空間そのものを「創造する」マテリアルへと進化を遂げました。TILURAのメインマテリアルである「4D CERAMICS」は、独自の製造技術によりタイル内部まで柄が連続するフルボディ構造を実現。切断面や小口にいたるまで、まるで天然石のような美しさを表現できます。歴史ある素材と最先端技術の融合によって、永続的な美しさと普遍的価値を実現しました。高級感あふれるキッチンやリビング、洗面台をはじめ家具やオーダー什器など、幅広いシーンに「非日常」のエッセンスを取り入れることで、住宅からホテルやその他商業施設まで、あらゆる空間に時代を越える価値をもたらします。感性と機能が共存し、日常を特別なものに変える「究極の美しさ」をぜひご体感ください。ローンチ｜2025年11月27日

TILURA CONCEPT BOOK

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/tilura.html

発行｜2025年11月総ページ数｜92ページ下記ボタンをクリックすると、コンセプトブックをご覧いただけます。

https://www.catalabo.org/cgi-bin/openCatalog.cgi?catalogId=0158_TC202511

会社概要

商号 ： 名古屋モザイク工業株式会社所在地 ： 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-20代表者 ： 代表取締役 山際 二郎設立 ： 1955年04月事業内容 ： タイル・れんが・ブロック工事業資本金 ： 8,500万円

管理・運営・お問合わせ

名古屋モザイク工業株式会社

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/