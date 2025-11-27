¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°ûÎÁ¶È³¦¡Ø¼Ò²ñ²ÝÂêÂÐ±þ¸¦µæ²ñ¡Ù- »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊªÎ®¡¦ÍÆ´ïÊñÁõ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿·¤¿¤Ê¶¨Æ¯»Üºö¤ò¸¡Æ¤³«»Ï
¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆ½÷ÂÀ°ì¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð¡Ë¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¾å°ì¹°¡Ë¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡§¥«¥ê¥ó¡¦¥É¥é¥¬¥ó¡Ë¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìî¿¿µª»Ò¡Ë¤ÎÀ¶ÎÃ°ûÎÁ5¼Ò¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¡Ø¼Ò²ñ²ÝÂêÂÐ±þ¸¦µæ²ñ¡Ù¤òÀµ¼°¤ËÈ¯Â¤µ¤»¡¢ÊªÎ®2024Ç¯ÌäÂê¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢£Ç£È£Ç¡ËÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ä¿©ÉÊ¥í¥¹ÌäÂê¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢°ûÎÁ¶È³¦¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿¶È³¦²£ÃÇÅª¤Ê¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÆ´ïÊñÁõ¤Ê¤É¤Î»ñºà¤äÊªÎ®Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤È¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ê¤É´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢¹¤¯¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¡¦¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2571/123496/123496_web_1.png
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸¦µæ²ñ¤È¤·¤ÆÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ê¤É´Ø·¸¾ÊÄ£¤ä°Û¶È¼ï¤ÎÊªÎ®¸¦µæ²ñ¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ä¶¨µÄ¤Î¾ì¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢¸Ä¼ÒÃ±°Ì¤Ç¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò³ÆÊýÌÌ¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤Ë·Ò¤²¤ë¤Ù¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ²ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ú¤Â³¤¡¢¹¤¯¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â²æ¡¹5¼Ò¤Ï¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÂÕ¤é¤º¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È³èÆ°¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅºÉÕ»ñÎÁ¡ÊÊÌ»æ¡Ë¡§
¸¡Æ¤¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÇ¼ÉÊ»þ¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î´ËÏÂ¡ÊÀ½Â¤¥í¥Ã¥È¤ÎµÕÅ¾¡Ë¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢ ³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡á¡á¡á¡á
ÅºÉÕ»ñÎÁ¡:¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¸¦µæ²ñ¤Ë¤Æ¡¢¿©ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¾ÞÌ£´ü¸Â¡ÊËô¤Ï¾ÃÈñ´ü¸Â¡Ë¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î³ä¹ç¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀºÆù¤äµíÆý¤Ê¤É¤ÎÆüÇÛÉÊ¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ°Ê³°¤Î¿©ÉÊ¤È´Ø¿´¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÆüÉÕ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý ¡¡¡§15¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷
Ä´ººÃÏ°è ¡¡¡§Á´¹ñ
Ä´ººÊýË¡ ¡¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á
Ä´ºº»þ´ü ¡¡¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 9·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
Í¸ú²óÅú¿ô ¡§n=2,670
¼ç¤Ë¡¢ÆüÇÛÉÊ¤È²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¤ä¤äµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤È´Ì°ûÎÁ¤Ï¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÉ½¼¨¤¬¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â/¾ÃÈñ´ü¸Â¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ä¹¤¤²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ç3.6%¡Á5.3%¤È1³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢´Ì°ûÎÁ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à°Ê²¼¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤È´Ì°ûÎÁ¤Ï¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â/¾ÃÈñ´ü¸Â¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬ÆÃ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¿©ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¾ÞÌ£´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï1¤«·îÄøÅÙ¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎµÕÅ¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â9³ä¶á¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¹ØÆþ¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÆüÉÕµÕÅ¾¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅºÉÕ»ñÎÁ¢: ³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
https://digitalpr.jp/table_img/2571/123496/123496_web_2.png
º£¸å¤â¡Ø¼Ò²ñ²ÝÂêÂÐ±þ¸¦µæ²ñ¡Ù¤Ï¡¢ÆüÉÕµÕÅ¾ÉÊ¤ÎÇ¼Æþ¼õÆþ¤Ë¸þ¤±¤¿±¿ÍÑ¥Æ¥¹¥È¤äÅ¹Æ¬Ä´ºº¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÉÕµÕÅ¾ÉÊ¤Î¥ë¡¼¥ë´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
ÅºÉÕ»ñÎÁ¡ÊÊÌ»æ¡Ë¡§
¡á¡á¡á¡á
