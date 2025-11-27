【燕三条×純チタン】窯創り350ml GOLDプレミアム｜名入れ可の高級タンブラーギフト
新潟・燕三条の高度な金属加工技術から生まれた、純チタン製二重タンブラー「窯創り 350ml -GOLD プレミアム-」。卓越した職人技が宿る一品は、チタンならではの「軽さ・強さ・錆びにくさ」を兼ね備え、日常使いはもちろん贈答品としても高い人気を誇る逸品です。
外側は窯変仕上げによる独特の風合いに、上品に輝くゴールドカラーを採用。ひとつとして同じ表情のない仕上がりは、まさに工芸品のような美しさです。内側は二重構造のため、冷たい飲み物は結露しにくく、温かい飲み物は冷めにくいという優れた保温・保冷性能を発揮。ビール、コーヒー、ハイボールなど、どんなドリンクもワンランク上の味わいに導きます。
さらに、名入れ彫刻に対応しており、名前・日付・メッセージなどを入れることで、世界にひとつだけのオリジナルギフトが完成。誕生日プレゼント、記念日ギフト、父の日、退職祝いなど、特別な日の贈り物に選ばれています。
高級感ある化粧箱入りで、ビジネスギフトや海外へのお土産にも最適。燕三条が誇る日本のものづくりを感じられる、長くご愛用いただけるプレミアムタンブラーです。
