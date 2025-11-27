【データで差をつける集客戦略を完全解説】IDEATECH、「独自リサーチで実践するデータドリブン集客術」を無料公開

株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、パーフェクトガイド「独自リサーチで実践するデータドリブン集客術」を無料公開しました。

■「独自リサーチで実践するデータドリブン集客術」：概要

セミナー参加者の8割が経験する「期待外れ」を回避

BtoB企業のマーケティングにおいて、ウェビナーやセミナーは重要なリード獲得手段として8割以上の企業が実施していますが、その一方で65.2%が「セミナー案内が増えた」と感じており、集客競争が激化しています。

当社が実施した調査では、ウェビナー担当者の最大の課題は「テーマ・内容の企画」(47%)であり、さらに参加者の78.7%が「セミナー内容にがっかりした経験がある」と回答しました。

一方で、90%が「有益な内容だった場合、企業評価は上がる」と回答しており、コンテンツの質が集客力と企業ブランドを大きく左右することが明らかになりました。

本ガイドは、こうした課題を解決する手段として「独自のアンケート調査」を活用したデータドリブンなコンテンツ制作手法を、BtoB企業向けに実践的に解説しています。

■「独自リサーチで実践するデータドリブン集客術」：抜粋

「独自リサーチで実践するデータドリブン集客術」

本ガイドでは、BtoB企業がウェビナー・セミナーの集客力を高めるための具体的な手法を体系的に解説しています。参加者が魅力を感じるコンテンツ要素として、以下が明らかになりました：

- 業界の最新情報・トレンド(56.9%)- 具体的な活用事例・成功事例(46.8%)- 実践的なノウハウ・テクニック(45.0%)- 独自調査データなど限定性の高い一次情報(23.2%)

自社で実施するアンケート調査は、他では得られない独自コンテンツを生み出す有力な手段です。調査データそのものがコンテンツになるため企画しやすく、客観的な数字はコンテンツに説得力を与え信頼性を高めます。

■解説ガイド目次

＜この資料でわかること＞- BtoB企業のウェビナー集客の現状と課題- 集客力を高めるために必要なコンテンツ要素- 独自調査を活用したデータドリブンなコンテンツ制作の実践手法- 小規模・低コストでも実施可能なアンケート調査の設計から活用まで＜こんな方におすすめ＞- ウェビナーやセミナーの集客に課題を感じるBtoB企業のマーケティング・PR担当者様- 他社と差別化できる独自性の高いコンテンツを制作したい企画担当者- データに基づいた説得力のある営業資料や提案書を作成したい営業担当者様

Chapter-1：BtoB ウェビナー集客の現状とトレンド

Chapter-2：集客で多くの担当者が抱える悩み

Chapter-3：集客力を高めるにはコンテンツの質を上げる必要がある

Chapter-4：どんなコンテンツが集客に効くのか

Chapter-5：独自性を出すための武器として「アンケート調査」の活用

■「独自リサーチで実践するデータドリブン集客術」：FAQ

Q1. ウェビナーの集客が難しくなっているのはなぜですか？

A. セミナー案内の増加により、見込み客の注意を引くハードルが上がっているためです。当社の調査では65.2%が「セミナー案内が増えた」と感じており、「ここでしか得られない」魅力的なコンテンツを用意することが重要になっています。

Q2. 独自のアンケート調査を実施するのは難しそうです。小規模でも効果はありますか？

A. サンプル数100件程度、設問数10問以内といった小規模なアンケートでも十分効果があります。目的を明確にし、定量的に集計できる設問で設計することが成功のコツです。IDEATECHでは、調査設計からリリース作成までをサポートするサービスも提供しております。

Q3. 独自調査のデータはどのように活用できますか？

A. 調査データは、ウェビナーコンテンツ、プレスリリース、ダウンロード資料、ブログ記事、営業資料など、様々な形式に再利用できます。一度調査を実施すれば、複数のマーケティング施策に展開でき、コンテンツのリーチを最大化できるため、非常にコストパフォーマンスの高いマーケティングツールと言えます。

