CyberArk、無料ツールと強力なTLS証明書スキャン機能を発表 急増する人件費とシステム停止への対策を支援
※本リリースは、米国マサチューセッツ州/イスラエルにて現地時間2025年11月19日に発表したリリースの抄訳＜ https://www.cyberark.com/press/cyberark-unveils-free-tool-and-powerful-tls-certificate-scan-to-help-organizations-tackle-soaring-labor-costs-and-disruptive-system-outages/ ＞です。
アイデンティティ カンパニーであるCyberArk＜ https://www.cyberark.com/ja/ ＞（NASDAQ：CYBR＜ https://investors.cyberark.com/investor-overview/default.aspx ＞）は、本日、TLS証明書更新の影響計算ツール（TLS Certificate Renewal Impact Calculator）＜https://www.cyberark.com/ja/47-day-tls-certificates/＞とTLS証明書の検出スキャン（TLS Certificate Discovery Scan）＜https://www.cyberark.com/ja/certscan/＞について発表しました。これらのツールは、トランスポート レイヤー セキュリティ（以下、TLS）証明書の有効期限短縮化（現在の398日から2026年3月までに200日、2029年までに47日へ）に備えて、ITおよびセキュリティのリーダーを支援します。これらの対話式のツールにより、組織は自社の証明書のリスク状況を把握し、証明書の短縮化による運用面および財務面への影響を定量化できます。
「TLS証明書有効期限の短縮化は、単なるコンプライアンス要件の変化ではなく、ビジネスリスクです。組織は、手作業では対応しきれない証明書更新作業の急増に直面し、その結果、コストの増加、運用負荷の増大、さらにはシステム停止によって財務的面や、社会的信用への悪影響が発生する可能性もあります。当社の新ツールを活用することで、セキュリティリーダーは、問題が発生する前にリスク状況を把握し、自動化に向けて強力なビジネスケースを容易に構築することができます。」
頻繁な証明書更新によるコストとシステム停止の増加
CA/Browser Forumによる公開TLS証明書の有効期限短縮の段階的な義務化により、組織は年間少なくとも8回、おそらく毎月の更新が必要になります。手作業のプロセスに依存している組織への影響は甚大です。現在500件の証明書を管理している企業は、その管理に年間約2,000時間の工数を費やしていますが、2029年までにその数字は24,000時間以上に急増する可能性があり、これは従来の2人体制から24人体制への大幅な人員増強に相当します。この年間更新回数の急増により、多大な損害をもたらすシステム停止のリスクも高まります。CyberArkの調査によると、セキュリティリーダーの72%が過去1年間に少なくとも1回の証明書関連の障害を経験しており、67%が毎月、45%が毎週障害に直面しています。更新頻度が上がるにつれて、システム停止関連のコストも増加していくでしょう。
CyberArkの新しい証明書計算ツールとスキャンツールは、組織が以下を実現することを支援します：
●リスク状況の把握 - 47日の証明書有効期限短縮化への移行が、更新量と人員ニーズにどのように影響するかを可視化します。
●情報に基づいた意思決定 - 運用コストと自動化のROIを定量化し、運用プロセスの刷新に向けたビジネスケース構築を支援します。
●将来の変化に備える - CyberArkのガイダンスを活用して、自動化された証明書ライフサイクル管理へ積極的に移行することで、システム停止の削減、時間の節約し、レジリエンスの向上を実現します。
これらの新ツールは、CyberArk Identity Security Platform＜https://www.cyberark.com/ja/products/＞における証明書管理機能について市場に対し啓蒙するCyberArkの幅広い取り組みの一環です。同プラットフォームは市場で最も包括的な機能セットを提供し、マルチクラウド環境全体でリソースにアクセスする際に、すべてのアイデンティティに対して適切なレベルの動的特権制御が適用されることを確実にします。
