子どものための靴「瞬足」からスタートダッシュ時に威力を発揮する 「FIRE BOOSTER(ファイヤーブースター)」登場 足育思想に基づいた設計で快適な履き心地も実現
アキレス株式会社(本社：東京都新宿区、社長：日景一郎)は、シリーズ累計販売8,400万足を突破した子どものための靴「瞬足」から、スタートダッシュ時に威力を発揮する「FIRE BOOSTER(ファイヤーブースター)」を12月上旬から本格発売いたします。
瞬足 JJ-233_赤_メインカット
■「瞬足」 26SSモデル 「FIRE BOOSTER(ファイヤーブースター)」製品概要
【商品名、色、メーカー希望小売価格、サイズ、重量】
瞬足 JJ-233、赤、5,390円(税込)、16.0～25.0cm(ハーフサイズあり：3E)、約170g(21.0cm時/片足)
「瞬足」は、＜頑張る“きっかけ”と“ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴＞をブランドステートメントとして掲げ、子どもの足に合わせたラスト(足型)設計、足への負担軽減など、足の機能を育てる足育(そくいく)思想に基づいた設計と子どもたちをワクワクさせるデザインにこだわり、シリーズ累計販売8,400万足を突破しました。
瞬足JJ-233は、“爆発加速”をキャッチコピーとし、アウトソール(靴底)前足部にスパイクを多く配置。スタートダッシュ時に威力を発揮します。また、瞬足のアイデンティティである左回りのコーナリングでグリップ力を発揮する左右非対称ソールなど、スタートダッシュ時からコーナーにおいても広く対応します。特長は大きく4つ。
1.FIRE GRIP(ファイヤーグリップ)
アウトソール(靴底)前足部にスパイクを多く配置することで、スタートダッシュ時のスムーズな加速をサポートします。
FIRE GRIP
2.インナーフレックスシステム(特許出願済)
ミッドソール上面のタテ溝によりソールがしなり、推進力と足本来の動きを引き出します。
インナーフレックスシステム
3.ヒール差設計
通常より高めに設定したヒール差が、スタート時の前傾姿勢を促し、効率的な加速動作につなげます。
ヒール差設計
4.ワイドレーシングラスト
幅広設計とシャープなシルエットを両立した3Eワイドレーシングラストにより、フィット感と快適性を実現しました。
ワイドレーシングラスト
ミッドソール側面には、FIRE BOOSTERをイメージした炎のデザインを採用。取り外し可能なカップインソールによりお手入れも簡単。また、片足約170g(21.0cm時)の軽量設計となっています。ラインアップは2タイプ6色。メーカー希望小売価格は、5,390円(税込)。サイズは16.0～25.0cm(ハーフサイズあり：3E)です。
FIRE BOOSTERイメージ
FIRE BOOSTER＿VIEW
■「瞬足」 26SSモデル 「FIRE BOOSTER(ファイヤーブースター)」 製品概要
製品概要
＜販売＞
全国の靴専門店および有名ECサイト、アキレスウェブショップ( https://achilles-webshop.com/pages/syunsoku )など
＜ホームページ＞
【瞬足オフィシャルサイト】 https://www.syunsoku.jp/
【瞬足公式Instagram】 https://www.instagram.com/syunsoku_official/
【アキレスウェブショップ】 https://achilles-webshop.com/pages/syunsoku
【アキレスシューズ公式X(旧Twitter)】 https://x.com/shoes_Achilles
■製品に関するお問い合わせ先
お客様相談室
TEL：0120-89-4192