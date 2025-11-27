【ココモーラ】三井住友カードに関するアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから読めます。

https://cc-moola.com/creditcard/ranking/smbc-card

https://cc-moola.com/creditcard/smbc-card-questionnaire

調査サマリー- 三井住友カードを選んだ理由TOP3は「年会費が安いから」「三井住友銀行を以前から利用していたから」「ポイント還元率がアップする店舗・サービスが多いから」。- 三井住友カードの利用で貯まったVポイントの最も定番な活用法は、全体の約23％が挙げた「支払い金額に充当（キャッシュバック）」。一方で、貯まったVポイントを「特に活用していない」層も20％ほど存在する。- 三井住友カードの引き落とし口座は「三井住友銀行」が最も多く、全体の約47%を占める。次いで「その他（地方銀行）」が約15％、「三菱UFJ銀行」が約8%と続く。

三井住友カードに関する独自アンケート調査

ココモーラでは、ユーザーの生の声を調査するため「三井住友カードに関するアンケート調査」を行いました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/406_1_0b2b2a9954997948b75b94efa085bdb0.jpg?v=202511270429 ]■現在利用している三井住友カードは何ですか？（複数回答可）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/406_2_24aa776a1df0afe41117355dd529df34.jpg?v=202511270429 ]■三井住友カードを選んだのはなぜですか？（複数回答可）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/406_3_0b2756a53f2631c080a54a98f4a6662d.jpg?v=202511270429 ]■三井住友カードを利用して感じたメリットは何ですか？（複数回答可）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/406_4_b321f7b94a29f86223d3334723db4c1b.jpg?v=202511270429 ]■三井住友カードの利用で貯まったVポイントはどのように活用していますか？（複数回答可）[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/406_5_813eb3682d54fb3b067c28f13ca57cc8.jpg?v=202511270429 ]■三井住友カードと紐づけている口座はどこの金融機関ですか？[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/406_6_af80179f8add256e89c79f627c5c49b3.jpg?v=202511270429 ]

ココモーラについて

ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

