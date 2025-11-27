こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ボッシュ、シュトゥットガルト室内管弦楽団による無料コンサートをボッシュ ホールで開催
ボッシュ × 横浜市都筑区「包括連携協定」の取り組み
昼公演の「ファミリーコンサート」および夜公演の「イブニングコンサート」で、都筑区民を中心に約600名がドイツの演奏を堪能
全天候型広場の大型ビジョンBFTVで、昼公演の一部を生中継
横浜市都筑区と締結した「地域活性化に関する包括連携協定」の一環
Bosch Forum Tsuzukiにて、12月6日および7日にクリスマスイベントを開催、「ドイツクリスマスマーケットin都筑 2025」にも参加
横浜 - グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーであるボッシュの日本法人、ボッシュ株式会社（本社：神奈川県横浜市都筑区、以下 ボッシュ）は、2025年11月26日、ボッシュ ホールにて、シュトゥットガルト室内管弦楽団*1によるコンサートを横浜市都筑区との包括連携協定の一環として開催しました。
今回のコンサートは、ボッシュが昨年、横浜市都筑区と賑わい創出などを目的に締結した「地域活性化に関する包括連携協定」における、「文化振興に関する取組」の一環として開催したものです。ボッシュは本コンサート開催に向けて、ボッシュ・グループが本社を置くドイツ・シュトゥットガルトを本拠地として活動する、世界有数のシュトゥットガルト室内管弦楽団を招聘しました。
当日は、未就学児童とその保護者を対象とした「ファミリーコンサート」と、小学生以上を対象とした「イブニングコンサート」を実施。都筑区民を中心に、抽選で選ばれた合計600名が本場ドイツの演奏を堪能しました。また、ボッシュ ホールとボッシュの社屋の間に位置する全天候型広場（愛称：プラッツ/Platz）でも、大型ビジョンBFTVを通じて昼公演が生中継されました。
さらに、ボッシュは包括協定の施策の一環として、昨年に続きクリスマスイベント「Xmas Days at Bosch Forum Tsuzuki」を、Bosch Forum Tsuzukiにて開催します。さらに「ドイツクリスマスマーケット in 都筑 2025」へ参加し、より地域に根差した賑わい創出に貢献します。
「ドイツクリスマスマーケット in 都筑 2025」（12月6日〜7日）協賛
日時： 12月6日（土）12:30〜13:00
場所： センター北駅前広場
内容： 聖ニコラウスから子どもたちにプレゼント贈呈
※ボッシュは開催初年度の2012年から「ドイツクリスマスマーケット in 都筑」に毎年参加
「Xmas Days at Bosch Forum Tsuzuki」
日時： 12月6日（土）、7日（日）10:00〜16:00
場所： Bosch Forum Tsuzuki*2
内容： ものづくりワークショップ、おはなし会、物販イベントを予定
協力： NPO 法人 Sharing Caring Culture、つづきブックカフェ実行委員会、みなきたマルシェ
*1 シュトゥットガルト室内管弦楽団は、ボッシュ・グループが本社を置くドイツ・シュトゥットガルトを本拠地として活動している室内楽団で、ロバート・ボッシュGmbHでは長年にわたり同楽団の活動を支援しています。日本でも2012年以降、ボッシュ株式会社が同楽団を招聘し、定期的にコンサートを実施しています。
*2 Bosch Forum Tsuzukiは、ボッシュ本社、ボッシュ ホール、全天候型広場含むエリアの総称です。
本件に関するお問合わせ先
古市、浄土寺
電話：045-605-3010
昼公演の「ファミリーコンサート」および夜公演の「イブニングコンサート」で、都筑区民を中心に約600名がドイツの演奏を堪能
全天候型広場の大型ビジョンBFTVで、昼公演の一部を生中継
横浜市都筑区と締結した「地域活性化に関する包括連携協定」の一環
Bosch Forum Tsuzukiにて、12月6日および7日にクリスマスイベントを開催、「ドイツクリスマスマーケットin都筑 2025」にも参加
横浜 - グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーであるボッシュの日本法人、ボッシュ株式会社（本社：神奈川県横浜市都筑区、以下 ボッシュ）は、2025年11月26日、ボッシュ ホールにて、シュトゥットガルト室内管弦楽団*1によるコンサートを横浜市都筑区との包括連携協定の一環として開催しました。
今回のコンサートは、ボッシュが昨年、横浜市都筑区と賑わい創出などを目的に締結した「地域活性化に関する包括連携協定」における、「文化振興に関する取組」の一環として開催したものです。ボッシュは本コンサート開催に向けて、ボッシュ・グループが本社を置くドイツ・シュトゥットガルトを本拠地として活動する、世界有数のシュトゥットガルト室内管弦楽団を招聘しました。
当日は、未就学児童とその保護者を対象とした「ファミリーコンサート」と、小学生以上を対象とした「イブニングコンサート」を実施。都筑区民を中心に、抽選で選ばれた合計600名が本場ドイツの演奏を堪能しました。また、ボッシュ ホールとボッシュの社屋の間に位置する全天候型広場（愛称：プラッツ/Platz）でも、大型ビジョンBFTVを通じて昼公演が生中継されました。
さらに、ボッシュは包括協定の施策の一環として、昨年に続きクリスマスイベント「Xmas Days at Bosch Forum Tsuzuki」を、Bosch Forum Tsuzukiにて開催します。さらに「ドイツクリスマスマーケット in 都筑 2025」へ参加し、より地域に根差した賑わい創出に貢献します。
「ドイツクリスマスマーケット in 都筑 2025」（12月6日〜7日）協賛
日時： 12月6日（土）12:30〜13:00
場所： センター北駅前広場
内容： 聖ニコラウスから子どもたちにプレゼント贈呈
※ボッシュは開催初年度の2012年から「ドイツクリスマスマーケット in 都筑」に毎年参加
「Xmas Days at Bosch Forum Tsuzuki」
日時： 12月6日（土）、7日（日）10:00〜16:00
場所： Bosch Forum Tsuzuki*2
内容： ものづくりワークショップ、おはなし会、物販イベントを予定
協力： NPO 法人 Sharing Caring Culture、つづきブックカフェ実行委員会、みなきたマルシェ
*1 シュトゥットガルト室内管弦楽団は、ボッシュ・グループが本社を置くドイツ・シュトゥットガルトを本拠地として活動している室内楽団で、ロバート・ボッシュGmbHでは長年にわたり同楽団の活動を支援しています。日本でも2012年以降、ボッシュ株式会社が同楽団を招聘し、定期的にコンサートを実施しています。
*2 Bosch Forum Tsuzukiは、ボッシュ本社、ボッシュ ホール、全天候型広場含むエリアの総称です。
本件に関するお問合わせ先
古市、浄土寺
電話：045-605-3010