【銀座かねまつ】ホリデーギフトにも最適な新作レザーアイテムのご紹介
タブレット型の金具がポイントのレザー小物は、スタイリッシュでトレンドに左右されず、長く使えるデザイン。質感やカラーの違いも楽しめて、自然と毎日に馴染むからこそ、ふだん使いにも贈り物にも選びやすいシリーズです。
◆アイテム紹介
スマートでかさばらない長財布。
お札入れ、カード入れ×12、ファスナー付きのコイン入れ、仕切り付きのフリースペース×２、背胴にもポケット付きと大容量なのがポイント。
品番：M2-N22552 \24,200（税込）
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220255M2M22552--99009100>mk=0
やや大きめサイズの2つ折り財布。
深めの設計で中身を仕分けながらたっぷりと収納出来て、尚且つ中が見やすく使い勝手抜群です。仕切り付きのお札入れ、コイン入れ、カード入れ×9枚、フリースペース×１、背胴ポケット付き。コイン入れにファスナーは付いていませんが、笹マチが付いているので中身がこぼれにくい仕様になっています。
品番：M2-M22553 \22,000（税込）
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220255M2M22553--99001300>mk=0
トレンドの小さめバッグにもぴったりなコンパクトな３つ折り財布。コイン入れと、お札入れ、カード入れ×６枚入る仕様です。コイン入れは独立したデザインで、コインの取り出しがしやすいのが嬉しいポイント。コンパクトなサイズながら実用性の高いアイテムです。
品番：M2-M22554 \17,600（税込）
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220255M2M22554--99009100>mk=0
キャッシュレス派の方にオススメの封筒のような見た目がかわいいフラグメントケース。ファスナー付きのフリースペースとカード入れ×4枚、スナップボタン付きのポケットとスマートながら容量も◎。フリースペースは細マチ付きで、お札やコインはもちろん、鍵を入れたり色んな使い方が出来ます。
品番：M2-M22555 \13,200（税込）
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220255M2M22555--99003600>mk=0
お財布機能を兼ね備えたウォレットバッグ。
ファスナー付きのコイン入れ、カード入れ×６枚、マチが広めのフリースペース、背胴にはポケットがあります。ショルダー付きで長さ調節も可能。フリースペースにスマホなどを入れられるので、ちょっとしたお出かけにもピッタリ。
品番：M2-M22556 \29,700（税込）
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220255M2M22556--99001300>mk=0
銀座かねまつ公式通販サイトでは、レザー小物のほか、ホリデーギフトにぴったりなアイテムの特集ページを公開中です。
特集ページはこちら :
https://mobile.shoesconcierge.jp/contents/special/2025aw/1127_gift/
◆販売場所
全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト
◆会社概要
会社名：株式会社かねまつ
所在地：東京都中央区銀座4-6-10
代表者：兼松 真也
設立：1947年9月
URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp
事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ、レザーアイテム等のファッション専門店