株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2025年12月初旬より「広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット」を発売します。(5品番5SKU)新製品「広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット」は、綴じ穴側のポケットの開口部分が広くなる加工をしているので、書類を入れる時の入れにくさを解消します。用途や好みに合わせて選べる3種類の厚みのラインナップ。さまざまな場面でストレスなく書類を収容できる使いやすさを提供します。

商品の特長

■中厚口

品番：G49230価格：オープン価格生地厚：厚口0.06mm規格：A4 30穴入枚数(1パック)：20枚

品番：G49240価格：オープン価格生地厚：厚口0.06mm規格：A4 30穴入枚数(1パック)：50枚

材質：本体/ポリプロピレン※中台紙なし※とじ穴部 テープ補強あり

■厚口

品番：G49270価格：オープン価格生地厚：厚口0.12mm規格：A4 30穴入枚数(1パック)：50枚

品番：G49290価格：オープン価格生地厚：厚口0.12mm規格：A4 2穴入枚数(1パック)：50枚

■超厚口

品番：G49310価格：オープン価格生地厚：厚口0.15mm規格：A4 30穴入枚数(1パック)：20枚

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ）■代表者 代表取締役社長 田中宏和■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22■TEL: 06-6946-2525(代表)■設立 昭和23年5月■資本金 18億3,000万円ホームページ：https://www.lihit-lab.com

この件に関するお客様のお問い合わせ先

お客様相談窓口 06-6946-3931