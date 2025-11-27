【2025年版】企業が今すぐ知るべきTikTok採用トレンド公開のお知らせ

株式会社Delight



株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、新卒採用において動画活用を検討する企業向けに、TikTok採用の最新トレンドをまとめた特別レポートを公開しました。



本資料では、TikTokが新卒市場で強みを発揮する理由や、Z世代の行動データをもとにした“動画時代の応募導線設計”を体系化。単なるSNS活用にとどまらず、母集団形成を最適化するための実践ノウハウを、成功事例を交えてわかりやすく解説しています。



また、「どの層にどんな動画を届けるべきか」「媒体とTikTokをどう組み合わせれば応募率が最大化するか」など、採用成果に直結するポイントも具体的に整理。ショート動画広告、企業アカウント運用、インフルエンサー施策のメリット・デメリットを比較し、自社に最適な活用法を導ける内容となっています。



新卒採用の競争が激化する中、「今、TikTokをどう活用すべきか」が一冊で理解できる、採用担当者必携の資料です。



https://recup.delight21.co.jp/archives/3790?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=recup_release

■本資料の概要




なぜ今、TikTok採用が注目されているのか？


少子化による母集団の縮小、求人倍率の上昇など、新卒採用は年々厳しさを増しています。


かつての「大手媒体に出しておけば応募が集まる」時代は終わり、広告費を投じても成果が出にくい状況が続いています。



その中で、Z世代に最もリーチできる手段として注目されているのがTikTok採用です。


認知形成から好感獲得、応募導線まで一気通貫で設計できる点が大きな強みです。



しかし、TikTok採用には“乗り越えるべき壁”もある



● すぐに成果が出にくい｜1年目の壁

TikTokは検索メディアではなく、アカウント育成が必要なため、短期的な成果は限定的になりがちです。



● 必要なスキルが多い｜採用担当者だけでは回しづらい

動画企画・撮影・編集、アルゴリズム理解、応募導線設計など、複数の専門スキルが求められます。


この2つの壁を越えられず、途中で止まってしまう企業も少なくありません。



そこで重要になるのが“運用戦略”と“外部パートナー活用”


代行支援を活用することで、企画～編集～運用～応募導線までを一貫して整備でき、立ち上がりのスピードを大きく高めることができます。



ただし、代行にもメリット・課題があり、自社に合う選択を見極める必要があります。



TikTok採用で成果を出すには、何を押さえればいいのか？

その答えは――



今回公開した資料で詳しく解説しています。


TikTok採用の成功ポイントを知りたい方は、ぜひ資料をご覧ください。


https://recup.delight21.co.jp/archives/3790?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=recup_release

■期間限定のSNS採用無料相談会も実施中


現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社の採用におけるSNSの活用方法を徹底分析。



「どのSNSを活用すれば採用率が上がるのか」


「どういったコンテンツが今の求職者に刺さるのか」



といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。


採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。



https://recup.delight21.co.jp/contact_recbuzz?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=recup_release

