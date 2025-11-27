ソルト・グループ、新たな挑戦“食・文化・ウェルネス”が融合するホテル事業を始動

ソルト・グループ株式会社

飲食業を基盤に、会員制アウトドア、ワークスペース、ウェルネス、ナイトライフなど、様々な体験づくりを手がけてきたソルト・グループが、ホテル事業に本格参入する。

これまで培ってきた「食×文化×ウェルネス」のノウハウをさらに発展させ、滞在そのものが感性を刺激する新たなホスピタリティを創出していく。

ソルト・グループがプロデュースするホテルブランドは、「THE HUNDRED」と「EAT PLAY WORK」の2つである。

いずれも同社が蓄積してきた体験設計の知見を宿泊領域に拡張し、「食・文化・ウェルネス」を有機的に融合させた“エクスペリエンシャル・ホスピタリティ”を提供することを目指している。

第一号となる「THE HUNDRED KYOTO」は、京都の老舗旅館『柊家』の別館を活用して誕生する。創業200年以上の歴史を持ち、国内外の賓客を迎えてきた柊家の空間・美意識を尊重しつつ、ソルト・グループが培ってきた食とウェルネスの知見を掛け合わせ、心身を整える滞在価値を追求したウェルネス・ホテルとして展開していく。

なお、京都以外にも日本国内で3か所のプロジェクトがすでに決定しており、現在進行中である。今後は国内にとどまらず、世界各地への展開も視野に、日本発の“ウェルネス×カルチャー”を発信するホテルブランドとして拡大していく。



「EAT PLAY WORK HOTEL」は、“食べて・遊んで・働く”を自分らしく組み合わせて過ごすコミュニティ型ステイを実現する拠点となる。EAT PLAY WORK が育んできたカルチャー・食・仕事が自然に交差する環境の中で、滞在者は日常の行為を自由にデザインしながら過ごすことができる。

また、国籍や職業を越えて人々が集い、価値観を共有するグローバル・コミュニティのハブとして位置づけていく。

両ホテルブランドに共通するのは、「食」を起点に、人々の感性やライフスタイルを豊かにすることを目指している点である。THE HUNDREDは日本文化とウェルネスの融合を通じて心身を整える滞在を提供し、EAT PLAY WORKは日常の時間そのものをデザインしながら創造性を刺激する滞在を提案する。

ソルト・グループは、滞在を通して五感を研ぎ澄まし、心と身体を解きほぐす、新たなホテル文化の創造を目指している。

ソルト・グループ代表・井上盛夫 コメント

僕がつくりたいのは、人の感覚や心身が自然に目覚め、日常の枠を超えてリフレッシュし、健やかさや好奇心が芽生える場所です。

EAT PLAY WORK では、食や音楽、ウェルネス体験を通じて人が出会い、互いに刺激し合い、心身と感性が活性化される場を提供したい。香りや味覚、空間の心地よさ、身体を動かす体験など、五感を通じて生まれる循環的なエネルギーを感じられる場所を育てたいと考えています。

一方で、THE HUNDRED では、日本の本質的な美しさや知恵を改めて体感し、心身に深く響く体験を提供したい。発酵や禅、長寿の思想など、私たちの文化に息づく“ウェルネス”を、現代の感性や科学と掛け合わせ、訪れる人々が自らの生き方や価値観を見つめ直すきっかけになるように発信していきます。

どちらのホテルブランドも、“食”を起点に、人々の心身と感性を豊かにする体験を提供することを目指しています。ホテルという舞台を通して、五感と知性が交差する“文化の土壌”をつくり、日常を超えるウェルネス体験を届けていきたいと考えています。

■ソルト・グループについて

「SALT(塩)のひと振りで、世界を変える」

ソルト・グループは、生命の源である塩のように無限の可能性を秘め、飲食を軸にホテル、複合施設、ウェルネス、ナイトライフなど多彩な事業を展開するリーディングカンパニーです。既存の枠にとらわれない自由な発想で、五感で楽しむ新しい「体験」を創造し、日本文化の誇りを基盤に、国内外のパートナーとの協業を通して未来のカルチャーに挑戦しています。世界中の人々に驚きと感動を届けることを目指しています。

公式サイト：https://salt-group.jp/