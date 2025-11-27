ベストセラー『冒険する組織のつくりかた』著者・安斎 勇樹氏が登壇。スタートアップ経営の「葛藤」を進化に変えるキックオフイベントを12/17開催

株式会社ディープコア

AI特化型ベンチャーキャピタル（VC）である株式会社ディープコア（以下「DEEPCORE」）は、東京都が主催するスタートアップ支援事業「TOKYO SUTEAM」の令和7年度の協定事業に採択された「起業家とスタートアップ組織の葛藤を進化のサイクルに変えるプログラム『SYNCLE（シンクル）』」のキックオフイベントを2025年12月17日（水）に開催します。

本イベントでは、プログラムの特別講師でもあるMIMIGURI Co-CEO 安斎 勇樹氏を招き、スタートアップが直面する「人と組織の壁」を乗り越え、冒険的な経営を実現するための知見をワークショップ形式で探究します。

【イベント詳細・お申し込み】https://syncle-kickoff.peatix.com(https://syncle-kickoff.peatix.com)

■開催の背景：スタートアップ失敗の65%は「人・組織」の課題

東京都のスタートアップ支援事業「TOKYO SUTEAM」の協定事業者に採択された本プログラムは、スタートアップ創業期における「孤立の壁」と「人・組織の壁」の解決を目指しています。

ハーバード大学の研究によると、スタートアップの失敗要因の約65％が「人的要因」に起因しており、マーケット選定やプロダクト開発よりもチームづくりの難しさが失敗の主因となっています。しかし、既存の支援体制においてこの領域は“空白地帯”となっていました。

本イベントでは、この構造的課題への解として、スタートアップ経営を「冒険」と捉え直し、そこで生まれる「葛藤」をエネルギーに変えるためのヒントを提供します。

■イベント内容：矛盾する課題を乗りこなす「パラドックス思考」

スタートアップ経営は、不確実な未来への挑戦の連続です。その過程で、起業家は以下のような「パラドックス（一見矛盾するような課題）」に直面します。

- 自身の好奇心と、社会からの期待値の両立- 考えのブレない一貫性と、状況に応じた柔軟な変化の両立- メンバーの多様性と、組織としての同質性のバランス

本イベントでは、累計10万部超のベストセラー『冒険する組織のつくりかた』著者である安斎氏による話題提供と、参加者同士のワークショップを通じ、これらの葛藤を「どちらかを選ぶ」のではなく「両方を目指して進化させる」方法論を探ります。

◼️イベント概要

「冒険するスタートアップのつくりかた ～起業家とスタートアップ組織の葛藤を進化のサイクルに変えるプログラム『SYNCLE』キックオフイベント～」

開催日時：2025年12月17日（水）19:00～21:00（受付開始：18:30）

開催形式：現地会場＋オンライン

開催場所：KERNEL HONGO（東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 3F）

対象：

・スタートアップ起業家・経営者（CxO）の方

・これからスタートアップ起業や経営者（CxO）を目指す方

・スタートアップのHRの方

・スタートアップの人・組織面の課題に直面している、または関心のある方

参加費：無料

参加方法：事前登録制 ※応募多数の場合は抽選になる場合がございます。

イベントページ：https://syncle-kickoff.peatix.com

◼️プログラム[表: https://prtimes.jp/data/corp/31481/table/38_1_08d6493de449ff43feac3cde276c24ce.jpg?v=202511270429 ]

※内容は一部変更になることがあります。

■登壇者プロフィール

安斎 勇樹 氏（あんざい ゆうき）

株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO／東京大学大学院 情報学環 客員研究員

1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士（学際情報学）。人の創造性を活かした新しい組織・キャリア論について探究している。主な著書に『冒険する組織のつくりかた：「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』『問いのデザイン』『新 問いかけの作法』などがある。Voicy『安斎勇樹の冒険のヒント』放送中。

◼️起業家とスタートアップ組織の葛藤を進化のサイクルに変えるプログラム『SYNCLE』の概要

DEEPCOREとMIMIGURIが共同開発する、スタートアップ創業期の「孤立の壁」と「人・組織の壁」を乗り越えるための支援プログラムです。理論と実践を行き来するピアラーニングの提供や、リサーチコンソーシアムによる知見の体系化を行い、東京都「TOKYO SUTEAM」協定事業として実施されます。

◼️「TOKYO SUTEAM」について

TOKYO SUTEAMは、東京都が主催するスタートアップ支援展開事業です。「Global Innovation with STARTUPS」で掲げる「10x10x10（5年で、東京発ユニコーン数10倍、東京の起業数10倍、東京都の協働実践数10倍）」等の達成のため、多様な主体による多彩なスタートアップ支援策の実施を後押ししています。

URL：https://tokyosuteam.metro.tokyo.lg.jp/

◼️DEEPCOREについて

DEEPCOREは、技術で世界を変える志を持つ起業家を支援する、AIおよび先進的技術分野のスタートアップに特化したベンチャーキャピタルです。プレシード～アーリーステージのヘルスケア、製造、物流などあらゆる業界・産業に投資をおこなっています。

投資活動に加え、起業家の支援にも注力しており、AI技術者・研究者・起業家のコミュニティ「KERNEL（カーネル）」や、海外進出に向けたアクセラレータープログラムを運営しています。さらに、スキルとスタートアップがリンクするプラットフォーム「LINKS by KERNEL」や、創業初期の大学発スタートアップや技術シーズと、経営人材をマッチングする事業（2025年度 NEDO MPM事業採択）を展開し、スタートアップの成長と事業創出を支援しています。

◼️DEEPCORE公式SNS

note：https://note.com/deepcore_kernel

X：https://x.com/DEEPCORE_Inc

Facebook：https://www.facebook.com/DEEPCOREinc/

【会社概要】

会社名 ：株式会社ディープコア

代表取締役：仁木 勝雅

本社 ：東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 3F, 4F

URL ：https://deepcore.jp