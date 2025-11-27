ASEAN最新事情と知的財産戦略 ～シンガポール・タイ・ベトナムの現地拠点からオンライン中継～
公益財団法人名古屋産業振興公社
申込はこちら :
https://nipc.short.gy/asean_now
チラシpdf :
https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/pdf/20251212_c-sec.pdf
ASEANは、労働コストや用地取得費が抑えられ、人口増加と経済発展が著しく、有望な市場です。また、関税優遇がある自由貿易協定により域内貿易の拡大が期待され、現地企業との連携によって柔軟な生産体制や新市場の開拓も可能です。今回は、そんなASEANの現地事情と知的財産の概況をお伝えします。
【内容】
13：35～15：05
ASEAN最新事情と現地活用のリアル ～シンガポール・タイ・ベトナムの拠点からオンライン中継～
事業環境が大きく変化する中で、ASEANとの関係を再構築する企業が増えています。シンガポール・タイ・ベトナムに拠点を持つコンサルが、販路開拓・調達見直し・進出検討に活かせる情報を現地から直接お届けします。
講師：
株式会社CCイノベーション シニアマネージャー
佐竹 祐輔 氏
15：15～16：15
ASEAN主要国（タイ、ベトナム&インドネシア等）の知的財産概況と知的財産戦略
ASEAN諸国の知的財産概況について説明した後、タイ、ベトナム、インドネシアの国別の知的財産の概要について説明します。
講師：
INPIT 知財戦略部 知財戦略エキスパート
松島 重夫 氏
6：15～16：45
名刺・情報交換会
