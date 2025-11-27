名古屋市とSDGsに関する連携を実施、名古屋発映画祭「NAGOYA CINEMA Week 2025」

スターキャット株式会社

スターキャット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：横井智成、以下「スターキャット」）は、2025年11月29日（土）まで開催中の映画祭「NAGOYA CINEMA Week 2025」において、名古屋市とSDGsに関する連携を実施しています。最終日の11月29日（土）には、「ネイチャーポジティブ」をテーマに特別上映会およびトークショーを行います。

「NAGOYA CINEMA Week」では、映画上映とさまざまなイベントを通じ、名古屋から地球や人に優しいまちづくりを発信し、未来を担う子どもたち、そしてその先の世代へとつなぐことができる社会を目指しています。

コラボ企画

１.名古屋市特別上映会

「ネイチャーポジティブ」をテーマに『アニマル ぼくたちと動物のこと』を上映するとともに、名古屋市環境局によるトークショーも行います。

・開催日時：11月29日（土）10：00～【トークショー／11：55～12：10】

・会場：伏見ミリオン座

・登壇者：西原大輔氏／名古屋市環境局環境企画課 課長補佐（生物多様性に係る企画調整）

２.映像コラボ

映画祭の期間中、ネイチャーポジティブやヤングケアラーなど、名古屋市の取り組みに関する動画を映画館の館内ロビーや映画本編上映前動画（シネアド）として流します。

・期間：11月23日（日・祝）～29日（土）

・会場：伏見ミリオン座

３.館内展示

映画祭の期間中、名古屋市のSDGsの取り組みについて、伏見ミリオン座の館内で展示を行います。

・期間：11月23日（日・祝）～29日（土）

・会場：伏見ミリオン座

４.マルシェ出展

エシカルやサステナブルをテーマにしたマルシェを行います。マルシェにおいて名古屋市のSDGs普及啓発のブースを出展します。

・開催日時：11月24日（月・休）10：00～16：00（雨天29日（土）順延）

・会場：星が丘テラス

NAGOYA CINEMA Week 2025開催概要

NAGOYA CINEMA Week 2025

・期間：2025年11月23日（日・祝）～29日（土）

・会場：伏見ミリオン座・センチュリーシネマ・ミッドランドスクエア シネマ・三越映画劇場・星が丘テラス・オリマチ錦

・主催：スターキャット株式会社

・後援：名古屋市

・公式サイト：https://nagoya-cinema-week.com/

本イベントの特徴

・俳優や監督、専門家など豪華ゲストを招き、トークショー開催

・名古屋の街なかを会場として、さまざまな映画作品を上映

・ジャパンプレミア作品「THE END」「VITTORIA」上映

・映像クリエイター支援を目的に「映像AWARD」開催

・SDGs体験型イベント「食べる映画会」「ミライテラスマルシェ」実施

そのほか、名古屋先行上映やトーク付き上映、コラボイベントなど盛りだくさんのプログラムをお届けします。詳細は公式サイトをご覧ください。

スターキャット株式会社

■社名：スターキャット株式会社

■URL：https://www.starcat.co.jp/

■本社所在地：愛知県名古屋市中川区高畑4-133

■代表取締役社長：横井 智成

■資本金：26億8,500万円

■サービス提供エリア：名古屋市(守山区・緑区をのぞく)、北名古屋市、岩倉市、江南市、清須市の一部(西枇杷島町・春日)、豊山町

■主な業務内容：通信事業／放送事業／映画事業

■事業内容：

1990年10月に放送サービスを開始して以来、通信や映像を軸に多様なサービスを展開してまいりました。現在は、光ファイバーによる高速インターネットを中心に、暮らしに新たな価値を提供しています。BtoC領域でのユーザー体験向上はもちろん、BtoB・BtoG分野においても市場開拓を進め、全国各地への事業展開を積極的に推進しています。

またエンタテインメントの分野では、映画館の運営に加え、自社配給レーベル「スターキャットアルバトロス・フィルム」を通じた映画配給事業も行い、コンテンツ領域にも本格参入しています。