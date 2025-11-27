グラニフが初のファミリーセールを渋谷で開催！アパレル・雑貨を最大70%オフで販売

2025年12月11日(木)〜13日(土)にベルサール渋谷ファースト B1ホールで開催。キッズ・ベビーやB品・サンプルの販売も！







　株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年12月11日(木)〜12月13日(土)の期間、ブランドとして初のファミリーセールを東京・渋谷のベルサール渋谷ファースト B1ホールにて開催いたします。

　セールでは、ユニセックス・ウィメンズ・キッズ・ベビーのアパレルアイテムや帽子・バッグ・レイングッズなどのファッション雑貨、リビング・キッチン・アウトドアなどのホーム雑貨を5万点以上ラインナップ。最大70%オフでショッピングをお楽しみいただけるほか、B品やサンプルの販売も行います。

　ファミリーセールの詳細や入場方法につきましては、特設サイトにてご確認ください。

【日時】

2025年12月11日(木)　17:00〜20:00（最終入場 19:30）

2025年12月12日(金)　10:00〜20:00（最終入場 19:30）

2025年12月13日(土)　10:00〜16:00（最終入場 15:30）

【会場】

ベルサール渋谷ファースト　B1ホール

150-0011　東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワーB1

・アクセス

「渋谷駅」C1出口より徒歩6分（半蔵門線・田園都市線・副都心線・東横線）、「渋谷駅」東口より徒歩8分（JR線）、「表参道駅」B1出口より徒歩10分（銀座線・半蔵門線・千代田線）

※近隣には「ベルサール渋谷ガーデン」がございます。お間違えのないようお気を付けください。

【入場方法】

グラニフ公式オンラインストア内の特設サイトより「招待状」をダウンロードの上、受付で画面のご提示または招待状を印刷してご持参ください。

・グラニフファミリーセール　特設サイト　https://www.graniph.com/other/familysale

会社概要

■会社名

株式会社グラニフ

■代表取締役

村田 昭彦

■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F

■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等

■ブランドビジョン

IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。

IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。

■販売チャネル

公式オンラインストア：https://www.graniph.com

店舗：73店舗（国内72、海外1）※2025年11月1日現在

■情報発信チャネル

企業サイト：https://graniph.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/

公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates

公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC

LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true

本件に関するお問合わせ先

〈本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先〉

株式会社グラニフ　PR担当 : 三浦・多部田

Email: press@graniph.com

