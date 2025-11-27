こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グラニフが初のファミリーセールを渋谷で開催！アパレル・雑貨を最大70%オフで販売
2025年12月11日(木)〜13日(土)にベルサール渋谷ファースト B1ホールで開催。キッズ・ベビーやB品・サンプルの販売も！
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年12月11日(木)〜12月13日(土)の期間、ブランドとして初のファミリーセールを東京・渋谷のベルサール渋谷ファースト B1ホールにて開催いたします。
セールでは、ユニセックス・ウィメンズ・キッズ・ベビーのアパレルアイテムや帽子・バッグ・レイングッズなどのファッション雑貨、リビング・キッチン・アウトドアなどのホーム雑貨を5万点以上ラインナップ。最大70%オフでショッピングをお楽しみいただけるほか、B品やサンプルの販売も行います。
ファミリーセールの詳細や入場方法につきましては、特設サイトにてご確認ください。
【日時】
2025年12月11日(木) 17:00〜20:00（最終入場 19:30）
2025年12月12日(金) 10:00〜20:00（最終入場 19:30）
2025年12月13日(土) 10:00〜16:00（最終入場 15:30）
【会場】
ベルサール渋谷ファースト B1ホール
150-0011 東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワーB1
・アクセス
「渋谷駅」C1出口より徒歩6分（半蔵門線・田園都市線・副都心線・東横線）、「渋谷駅」東口より徒歩8分（JR線）、「表参道駅」B1出口より徒歩10分（銀座線・半蔵門線・千代田線）
※近隣には「ベルサール渋谷ガーデン」がございます。お間違えのないようお気を付けください。
【入場方法】
グラニフ公式オンラインストア内の特設サイトより「招待状」をダウンロードの上、受付で画面のご提示または招待状を印刷してご持参ください。
・グラニフファミリーセール 特設サイト https://www.graniph.com/other/familysale
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：73店舗（国内72、海外1）※2025年11月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
〈本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先〉
株式会社グラニフ PR担当 : 三浦・多部田
Email: press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
グラニフ ファミリーセール特設サイト
https://www.graniph.com/other/familysale
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年12月11日(木)〜12月13日(土)の期間、ブランドとして初のファミリーセールを東京・渋谷のベルサール渋谷ファースト B1ホールにて開催いたします。
ファミリーセールの詳細や入場方法につきましては、特設サイトにてご確認ください。
【日時】
2025年12月11日(木) 17:00〜20:00（最終入場 19:30）
2025年12月12日(金) 10:00〜20:00（最終入場 19:30）
2025年12月13日(土) 10:00〜16:00（最終入場 15:30）
【会場】
ベルサール渋谷ファースト B1ホール
150-0011 東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワーB1
・アクセス
「渋谷駅」C1出口より徒歩6分（半蔵門線・田園都市線・副都心線・東横線）、「渋谷駅」東口より徒歩8分（JR線）、「表参道駅」B1出口より徒歩10分（銀座線・半蔵門線・千代田線）
※近隣には「ベルサール渋谷ガーデン」がございます。お間違えのないようお気を付けください。
【入場方法】
グラニフ公式オンラインストア内の特設サイトより「招待状」をダウンロードの上、受付で画面のご提示または招待状を印刷してご持参ください。
・グラニフファミリーセール 特設サイト https://www.graniph.com/other/familysale
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：73店舗（国内72、海外1）※2025年11月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
〈本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先〉
株式会社グラニフ PR担当 : 三浦・多部田
Email: press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
グラニフ ファミリーセール特設サイト
https://www.graniph.com/other/familysale