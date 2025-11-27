生ビールやワインまで飲み放題に！～和菓子・お茶漬けに加え新しいウェルカムサービスを追加～　ベッセルイン博多中洲

株式会社ベッセルホテル開発

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）が運営する「ベッセルイン博多中洲」（所在地：福岡県福岡市、支配人：矢部 崇人(やべ たかと)）は、2025年11月27日(木)より、宿泊者限定の無料ウェルカムドリンクサービスに、アルコールメニューを追加いたしました。

■豊富なウェルカムサービスに「フリーアルコール」を追加

～9種類のアルコールドリンクをご用意～

ベッセルイン博多中洲では、お客様への「おもてなしサービス」の一環として、ソフトドリンク、和菓子、お茶漬けサービスに加え、フリーアルコールサービスをホテル1階のラウンジにて開始いたします。メニューには、生ビールやワイン、カクテルなど、9種類のお酒をご用意。新たに開始したアルコールドリンクに加え、すでにご好評いただいているソフトドリンクのウェルカムサービスも併せてご利用いただけます。宿泊のお客様は、お好きな割り方でオリジナルドリンクをセルフでお楽しみいただけます。

■ウェルカムサービス

・提供時間 (毎日) ：アルコール14時～19時・ソフトドリンク14時～23時

和菓子14時～21時・お茶漬け21時～23時

・提供アルコール(計9種) ：生ビール、赤ワイン、白ワイン、ハイボール、レモンサワー、梅酒

カクテル3種類 (カシス、モモ、巨峰)

・提供和菓子(計3種) ：抹茶わらび餅、いちご風味大福、3色団子

■ベッセルイン博多中洲について

地下鉄「中洲川端駅」から徒歩1分とビジネスにも観光にも最適な立地です。

お部屋は、全室にシモンズ社製のベッドを採用。120cm幅のセミダブルサイズでゆったりとお休みいただけます。移動の疲れを癒し、リラックスしてお過ごしいただける空間をご用意しています。

アルコール以外のウェルカムサービスも、存分にお楽しみください。

■ ほっこりゆったり朝ごはん

ベッド幅120cmでゆったりなツインルームフリーサービスのお茶漬け

ベッセルイン博多中洲の朝ごはんは、「ほっこりゆったり朝ごはん」をコンセプトに、博多の明太子や胃腸に負担の少ないおかゆなどゆったり体を目覚めさせる朝ごはんです。

ゆったりとした気分でしっかり食べて、元気に一日をお過ごしいただけるしあわせ朝ごはんです。

ベッセルイン博多中洲 しあわせ朝ごはん5種類の博多明太子

ベッセルイン博多中洲 公式サイト：https://www.vessel-hotel.jp/inn/hakatanakasu/

■ サービスの特徴

・18歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合、お子様の料金は無料に。

・お子様には、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどのベビー用品も無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。

・クレンジング、洗顔、化粧水などの充実した無料アメニティをご用意。

・ご到着時のおもてなしとしてウェルカムドリンクを無料でご提供。

■株式会社ベッセルホテル開発 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88956/table/36_1_3e68bb40235c4a6cdf171267a79178d7.jpg?v=202511270429 ]