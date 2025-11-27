GREEN×EXPO 2027 プロジェクト協賛募集（第６弾）

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会(会長: 筒井 義信、所在地:横浜市中区)は、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）における参加メニュー「プロジェクト協賛」において、新たに「アクセシビリティプロジェクト」「屋外展示プロジェクト」「キャッシュレス決済システムプロジェクト」への協賛募集を開始しました。また今後もプロジェクトを順次拡大してまいります。

なお、今後募集予定のプロジェクト（グリーンフォーラム、市民参加、ナイトショー・夜間演出）に加え、企業・団体等の皆様からの協賛アイデアも募集しております。協賛を共創事業の一つと位置づけ、協賛の募集を通じてGREEN×EXPO 2027の魅力を共に高めるとともに、「幸せを創る明日の風景」の実現を共に目指す共創パートナーを募集してまいります。

●公募を開始するメニュー

【アクセシビリティプロジェクト】

本プロジェクトは、「GREEN×EXPO 2027を誰もが安心・快適に過ごすことができるアクセシビリティ」の実現に向け、共創パートナーを募集します。

国・地域、文化、人種、性別、世代、障がいの有無にかかわらず、本博覧会を訪れる全ての人々が安心・快適に過ごすことができるよう配慮した整備・運営を目指しています。また、本取組を通じて、持続可能な未来の実現と、誰一人取り残されない社会の形成に貢献していきます。

＜協賛内容＞

・ アクセシビリティの共創に関する資金提供

・ 情報アクセシビリティ協賛

・ 移動支援に関する協賛

・ 来場者が安心できる環境整備に関する協賛

・ 誰もが楽しめる・体験できるプログラムに関する協賛

【参考】「アクセシビリティに関する取組み」について

https://expo2027yokohama.or.jp/about/accessibility/

【屋外展示プロジェクト】

本プロジェクトでは「GREEN×EXPO 2027各ビレッジ・ゾーンのテーマを伝える屋外展示」に関する共創パートナーを募集します。

「屋外展示」はコンセプトの異なる複数の展示で構成されています。展示植物・修景植物などを活用し、それぞれのコンセプトを表現することを目的としています。屋外展示全体を通じて、植物の多様な機能・役割を示し、自然と共存しながら生活を豊かにする方法を提案します。

＜協賛内容＞

・資金提供、物品提供、役務提供による共創を求めています。

・植栽の作業や維持管理、展示物の設置、体験プログラム、ワークショップ、新技術の展示等を求めます。

・サステナビリティの観点から、自然素材や土に還る素材の活用、廃棄物の削減提案や、生物多様性に配慮したものがより望ましいと考えています。

※会場イメージ

【キャッシュレス決済システムプロジェクト】

本プロジェクトでは、「GREEN×EXPO 2027のキャッシュレス決済システム」に関する共創パートナーを募集します。

本博覧会では、会場内決済において、原則として現金を取り扱わないキャッシュレス運用とすることで、来場者の利便性向上、インバウンド対応、出店者の現金管理業務の簡素化等を図ります。

これにより、来場者・出店者の双方にとって安全で快適な決済環境を実現します。

＜協賛内容＞

以下の内容を総合的にご提供いただける企業・団体等の皆様との共創を求めます。

１ キャッシュレス決済システムに関する協賛

２ 保守運用に関する協賛

＜提出締切＞

2025年12月３日（水） まで

●協賛制度について

GREEN×EXPO 2027における協賛は「プロジェクト協賛」と「一般協賛」の２種類を設定します。

(1) プロジェクト協賛

協会との対話を通して、GREEN×EXPO 2027のコンテンツを共創する協賛制度です。「プロジェクト協賛」では、資金・物品・役務の提供に加えて、参加いただく企業・団体等がお持ちの理念や技術を協会が理解し、GREEN×EXPO 2027の背景を踏まえながら、コンテンツを共創します。（具体的な共創の方法についてはプロジェクトごとに異なります。）

＜プロジェクト協賛一覧＞ ※ 募集するプロジェクトは今後随時追加します。

(2) 一般協賛

GREEN×EXPO 2027を共に創り上げる物品・役務を具体的にお示しし、企業団体等のご協賛をいただく協賛制度です。※募集リストは定期的に更新します。

詳しくは２０２７年国際園芸博覧会公式サイトをご覧ください。

https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/sponsorship/

