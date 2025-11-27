HUMAN MADE 株式会社 東京証券取引所グロース市場への上場のお知らせ

HUMAN MADE株式会社

HUMAN MADE株式会社（本社東京都品川区上大崎2-24-9、代表取締役CEO兼COO松沼 礼）は、本日2025年11月27日(木)に東京証券取引所グロース市場へ新規上場いたしました。ここに謹んでご報告申し上げますとともに、これまで支えて下さった全ての皆様のご支援、ご高配に心より御礼申し上げます。





HUMAN MADE株式会社は、「CULTIVATE CULTURE」というパーパスを掲げ、人間の閃きと、人の手が生み出すカルチャーの芽を、マンガ、アニメ、ゲームに続く日本を代表するクリエイティブ産業に育てていくことを目指しています。また、「人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」というミッションに基づき、世界中のストリートに息づく感性と過去へのリスペクトを融合させながら、新たなカルチャーを生む起爆剤となるモノ・コトを世界へ発信しております。

現在は、2010年に当社クリエイティブ・ディレクターである、ファッション・デザイナーのNIGO(R)が創業した、ライフスタイルブランド「HUMAN MADE」を中心に、世界中のクリエイターから愛される東京発のカレーショップ「CURRY UP」の運営のほか、商品開発から空間演出までを担う各種コラボレーションやプロデュース業務、企業ブランディングの支援をグローバルに実施しています。当社は東京から世界へと発信し、さらなる成長と進化を続けてまいります。今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、新規上場に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会 社情報」をご参照ください。

日本取引所グループ「新規上場会社情報」ウェブサイト： https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html